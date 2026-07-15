Hereu reivindica el futuro del coche eléctrico en la inauguración de una estación de carga en A Coruña

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la inauguración de la nueva estación de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos de Atlante España en O Burgo, en el municipio coruñés de Culleredo. - MONCHO FUENTES

A CORUÑA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado el futuro del coche eléctrico y el progresivo crecimiento del mismo en España durante la inauguración de la nueva estación de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos de Atlante España en O Burgo, en el municipio coruñés de Culleredo.

"La mayor estación de recarga de Galicia", ha señalado el CEO de Atlante España, Quim Ibern, en el acto con presencia, entre otras autoridades, del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Además de incidir en la importancia de afianzar este sector en el ámbito industrial, el ministro ha subrayado el "gran crecimiento" del coche eléctrico, "que llega al 21,8 por ciento de las ventas", ha remarcado para incidir, además, en que en estos momentos se está "en un proceso de cambio". "El futuro será la movilidad eléctrica", ha añadido.

A su vez, Ibern ha destacado que la vocación es que este tipo de puntos de carga sean "parte del día a día". Mientras, Stefano Terranova, CEO de Atlante Group, ha incidido en que la transición energética es en estos momentos "fundamental" y ha apelado a la cooperación en este ámbito.

Atlante España ha desarrollado esta instalación y otra en San Simón (Pontevedra) -- que entrará en servicio en las próximas semanas -- ambas ubicadas en la Autopista del Atlántico (AP-9), uno de los principales corredores viarios del noroeste peninsular, con un total de 32 puntos de carga ultrarrápida, 16 en cada emplazamiento.

El proyecto constituye la mayor red de recarga ultrarrápida de Galicia por número de puntos y supone un nuevo impulso al desarrollo de la movilidad eléctrica en uno de los principales corredores viarios del noroeste peninsular. El mismo forma parte de la estrategia de electrificación impulsada por Audasa con el objetivo de reforzar la infraestructura de movilidad eléctrica en la AP-9.

RECEPCIÓN ALCALDESA

Por otra parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha recibido en Ayuntamiento a Hereu, acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

Según traslada el consistorio, durante este encuentro, el ministro ha firmado en el libro institucional y ha sido obsequiado con un regalo conmemorativo. Asimismo, ambos abordaron diferentes cuestiones relacionadas con las políticas industrial y turística, en el marco de la visita a la ciudad.