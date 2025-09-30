Hertz completa una oferta de bonos preferentes canjeables por 361 millones de euros

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hertz ha completado una oferta de 425 millones de dólares (361 millones de euros) de sus bonos preferentes canjeables al 5,500% con vencimiento en 2030, que incluye la opción de compra de hasta 50 millones de dólares (42,56 millones de euros) adicionales en pagarés.

Con la finalización de esta oferta, la compañía ha explicado que refuerza su posición financiera con el apoyo de notables inversores, entre ellos Pershing Square, para impulsar su transformación corporativa en curso.

"La decisión de Pershing Square y otros inversores clave de Hertz de aumentar su exposición económica a largo plazo a la compañía, combinada con la sobresuscripción de esta oferta, subraya la fuerte confianza en nuestra compañía", ha subrayado Hertz en un comunicado.

"A medida que transformamos nuestro negocio, la inversión sustancial de los inversores existentes y nuevos demuestra su creencia compartida de que nuestra estrategia y ejecución disciplinada han posicionado a la compañía para el éxito futuro", ha afirmado el director financiero, Scott Haralson.