Hertz pierde 282,9 millones de euros en el primer trimestre, un 25% menos

Archivo - Hertz pierde 282,9 millones de euros en el primer trimestre, aunque recorta sus cifras un 25% - Oliver Berg/dpa - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alquiler de vehículos Hertz registró unas pérdidas netas de 333 millones de dólares (282,9 millones de euros) en el primer trimestre de 2025, lo que supone una mejora del 25% sobre las pérdidas de 443 millones de dólares (397,8 millones de euros) anotadas en el mismo periodo del año anterior, según ha publicado la compañía en sus resultados financieros.

Pese a sus pérdidas, la compañía logró aumentar la cifra de negocio alcanzando los 2.004 millones de dólares (1.702,4 millones de euros), un 10% más con respecto al volumen de ventas entre enero y marzo de 2025.

De hecho, esta mejora se debe al aumento de la facturación de la compañía en su principal mercado, Norteamérica, donde consiguieron un volumen de negocio valorado en 1.628 millones de dólares (1.382,9 millones de euros), un 9,2% más en términos interanuales. Por su parte, el rendimiento de la compañía fue algo más acelerado en el resto de sus mercados internacionales, tras anotar 376 millones de dólares (319,4 millones de euros), un 16,4% más que hace un año.

En cuanto a ventas, la compañía de origen estadounidense comercializó 514.163 vehículos, un 2% más sobre los ejemplares contabilizados en el primer trimestre del ejercicio anterior.

Asimismo, Hertz ha expuesto en sus resultados unas pérdidas de 161 millones de dólares (136,8 millones de euros) en su Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), lo que se corresponde con una reducción del 47% sobre los 302 millones de dólares (256,6 millones de euros) en pérdidas del año pasado, así como un margen Ebitda del -18%.

En último lugar, la compañía ha expresado este jueves que sigue en camino de alcanzar ganancias positivas ajustadas apoyándose en "los objetivos de mejorar sus operaciones principales y construir una plataforma diversificada que genere valor" para el crecimiento general de la entidad.