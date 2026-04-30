Hertz y Uber se asocian para crear Oro Mobility e impulsar las operaciones de robotaxis autónomos

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hertz ha firmado una alianza estratégica con Uber para lanzar Oro Mobility, una filial de Hertz centrada en flotas con la que acelerar su crecimiento hacia nuevos vectores de movilidad e impulsando los servicios de flota estratégica de Uber, que incluyen robotaxis autónomos y servicios con conductor.

A medida que el sector transita de los vehículos de propiedad privada a flotas comerciales con conductores autónomos, Oro busca cubrir una importante necesidad en la coordinación y las operaciones.

Respaldada por las principales fortalezas de Hertz en gestión de flotas e instalaciones, logística a gran escala y mantenimiento de vehículos, Oro está diseñada para gestionar y dar servicio a flotas de forma fiable, eficiente y a gran escala.

Gracias a sus alianzas con Uber, Oro ofrecerá servicios escalables de operación y mantenimiento tanto para operaciones autónomas como para vehículos conducidos por personas en mercados clave de Estados Unidos, lo que refleja la amplitud de la colaboración entre ambas compañías en múltiples modelos de movilidad.

GESTIÓN DE FLOTAS DE ROBOTAXIS AUTÓNOMOS

Asimismo, Oro brindará soporte al programa de robotaxis autónomos de Uber, que utiliza vehículos Lucid equipados con tecnología Nuro AV. Se encargará de la gestión diaria de los vehículos, incluyendo la carga, el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza y la dotación de personal en los depósitos.

Se prevé que los servicios se lancen en el Área de la Bahía de San Francisco a finales de este año, mientras Hertz y Uber exploran oportunidades de expansión en 2027.

Oro también se ha asociado con Uber para ofrecer servicios estratégicos de flota en la plataforma de Uber, utilizando una flota de vehículos de alta calidad y bien mantenidos, operados por conductores empleados por Oro. Este modelo permite a Uber satisfacer mejor la creciente demanda de pasajeros con una experiencia de cliente fluida, al tiempo que demuestra la capacidad de Hertz para ofrecer soluciones integrales de flota a gran escala.

Tras un exitoso programa piloto en Atlanta el año pasado, Oro ya opera en la plataforma de Uber en Los Ángeles y San Francisco, y se espera que se expanda al norte de Nueva Jersey esta primavera.

"Hertz lleva más de un siglo perfeccionando la gestión de flotas complejas a gran escala, y Oro es la forma en que aplicamos esa experiencia a la nueva era de la movilidad", ha declarado el consejero delegado de Hertz, Gil West.

Por su parte, el presidente y director de Operaciones de Uber, Andrew Macdonald, ha destacado que están "bien preparados" para satisfacer la creciente demanda de transporte compartido y ofrecer una experiencia de usuario fluida y de alta calidad en todo el ecosistema de movilidad.