Archivo - Los híbridos enchufables emiten seis veces más CO2 de lo que indican las pruebas oficiales, según T&E - APPINIO - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) emiten de media seis veces más dióxido de carbono (CO2) en condiciones reales de circulación de lo que reflejan las pruebas oficiales de homologación, según un análisis de Transport & Environment (T&E) a partir de los últimos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Los datos, correspondientes a vehículos matriculados en 2024 y publicados recientemente por la Unión Europea, sitúan las emisiones reales medias de los híbridos enchufables en 145 gramos de CO2 por kilómetro, frente a los 24 gramos por kilómetro registrados en las pruebas oficiales.

El análisis de T&E apunta además a que la diferencia entre las emisiones reales y las homologadas se ha ido ampliando desde que la Unión Europea comenzó a recopilar datos de emisiones en condiciones reales en 2021.

En concreto, los híbridos enchufables matriculados en 2023 registraron unas emisiones reales medias de 138 gramos de CO2 por kilómetro, frente a los 28 gramos por kilómetro de las pruebas oficiales. De este modo, en apenas un año las emisiones reales aumentaron un 5%, mientras que las cifras homologadas se redujeron un 15%.

EMISIONES CERCANAS A LAS DE LOS VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN

Según T&E, los 145 gramos de CO2 por kilómetro registrados por los PHEV en condiciones reales suponen solo un 14% menos que los vehículos de combustión convencionales, que alcanzan de media los 169 gramos por kilómetro.

La organización señala que un año antes la diferencia entre ambos tipos de vehículos era del 17%, por lo que considera que los datos muestran una progresiva aproximación de las emisiones reales de los híbridos enchufables a las de los modelos convencionales de gasolina y diésel.

Los datos analizados proceden de los monitores de consumo de combustible de unos 220.000 vehículos híbridos enchufables, lo que, según T&E, permite comparar el comportamiento de estos vehículos en condiciones reales con los resultados obtenidos mediante los protocolos estandarizados de homologación.

CASI UNO DE CADA DIEZ COCHES VENDIDOS EN LA UE

Los híbridos enchufables representan actualmente el 9,8% de las ventas de automóviles en la Unión Europea, según los datos correspondientes al primer semestre de 2026 facilitados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Los PHEV combinan un motor de combustión, de gasolina o diésel, con un sistema eléctrico alimentado por una batería que puede recargarse mediante una conexión externa. Esta configuración permite circular en modo eléctrico durante determinados trayectos, aunque su consumo y emisiones dependen en gran medida de la frecuencia con la que se recarga la batería y de cómo se utiliza el vehículo.

El futuro de esta tecnología también se encuentra vinculado al debate sobre la regulación europea de las emisiones de los turismos y al futuro de las ventas de vehículos con motores de combustión e híbridos después de 2035.

En este contexto, la Comisión Europea ha planteado permitir la continuidad de las ventas de determinados vehículos híbridos enchufables más allá de 2035, mientras continúa la discusión sobre cómo contabilizar sus emisiones reales.

T&E PIDE MANTENER EL CAMBIO NORMATIVO

Ante esta situación, T&E ha reclamado a la Unión Europea que mantenga la actualización prevista de los denominados factores de utilidad, utilizados para calcular las emisiones de CO2 de los vehículos híbridos enchufables y aproximar las cifras oficiales a su comportamiento real.

La organización denuncia que los fabricantes europeos, a través de su asociación ACEA, están presionando para que se elimine una actualización normativa prevista para 2027 que permitiría reducir la diferencia entre las emisiones homologadas y las reales.

La directora de T&E en España, Isabell Büschel, ha criticado que los híbridos enchufables se comercialicen como una alternativa más limpia pese a que, según los datos analizados, sus emisiones reales se acercan a las de los vehículos de combustión.

"Los fabricantes de automóviles están exigiendo que la UE haga la vista gorda para poder retrasar la inversión en coches totalmente eléctricos. Si Europa quiere mantener la oportunidad de competir con China en la carrera mundial por los vehículos eléctricos, debe resistirse a cualquier intento de debilitar los factores de utilidad", ha destacado.