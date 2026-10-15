Los híbridos enchufables emitieron en carretera casi seis veces más CO2 del declarado, según T&E

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MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) vendidos en 2024 emitieron de media en condiciones reales casi seis veces más dióxido de carbono (CO2) que lo indicado en sus cifras oficiales, según un informe publicado este jueves por Transport & Environment (T&E).

El análisis, basado en datos oficiales de consumo real, señala que estos vehículos circulan solo el 27% del tiempo en modo totalmente eléctrico. Además, la diferencia entre las emisiones reales y las homologadas está relacionada con el aumento de modelos más pesados y potentes que, según la organización, no cuentan con suficiente potencia eléctrica.

En este contexto, T&E advierte de que mantener congelado el ajuste metodológico aplicado en 2025 y 2026 supondría infravalorar las emisiones reales un 56%. Por ello, reclama mantener la corrección prevista para noviembre de 2026, destinada a aproximar las cifras oficiales al comportamiento de los vehículos en carretera.

REVISAR LOS BENEFICIOS FISCALES

El informe también señala que 24 de los 27 Estados miembros de la UE ofrecen algún tipo de ventaja fiscal a los híbridos enchufables, pero solo 12 aplican un límite de emisiones de 50 gramos de CO2 por kilómetro o inferior.

España y Portugal son los únicos países que, según T&E, combinan un umbral de emisiones con una autonomía eléctrica mínima para conceder beneficios fiscales. La organización considera, no obstante, que el requisito español de autonomía, fijado en 15 kilómetros, es insuficiente.

El informe destaca también el peso de las empresas en este mercado. Durante el primer semestre de 2026, las compañías representaron el 71% de las nuevas matriculaciones de híbridos enchufables en la UE, frente al 58% del conjunto de los turismos nuevos. Para T&E, estos datos ponen de relieve la importancia de revisar los criterios fiscales que determinan las ventajas concedidas a este tipo de vehículos.

La organización reclama que las ayudas y los beneficios fiscales se vinculen a criterios más exigentes de emisiones y autonomía eléctrica. Su objetivo es evitar que los híbridos enchufables reciban incentivos basados en cifras oficiales que, según el estudio, no reflejan adecuadamente su comportamiento en condiciones reales de circulación.