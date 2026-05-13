El holding de Porsche recorta sus pérdidas un 14,6% en el primer trimestre, hasta 923 millones de euros

Archivo - Porsche SE - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Porsche SE, el holding de la firma alemana Porsche, ha recortado sus pérdidas un 14,6% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 923 millones de euros.

Este resultado neto se vio significativamente afectado por los resultados no monetarios derivados de las pruebas de deterioro y las revaluaciones de las inversiones en Volkswagen y Porsche, según ha explicado el grupo este miércoles.

La deuda neta del grupo se situó en 5.100 millones de euros a 31 de marzo de 2026, con un incremento de apenas el 1% interanual. Su estrategia de financiación sigue centrada en la orientación a largo plazo, la flexibilidad y la eficiencia de costes, factores clave para una distribución estable y una sólida capacidad de inversión.

Porsche SE mantiene su previsión de un resultado neto ajustado positivo para el grupo, de entre 1.500 y 3.500 millones de euros, para el ejercicio fiscal 2026, y espera que la deuda neta se sitúe entre 4.700 y 5.200 millones de euros.

"Los posibles efectos del aumento anunciado de los aranceles de importación para turismos y camiones procedentes de la UE con destino a EE. UU., así como los posibles efectos futuros de la guerra en Oriente Medio, no pueden estimarse con fiabilidad en la actualidad y, por lo tanto, no se incluyen en la previsión del resultado neto ajustado para el grupo", ha explicado el holding.