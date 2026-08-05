Honda duplica sus ganancias, hasta 2.476 millones de euros, en su primer trimestre fiscal

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Honda ha logrado un beneficio neto atribuido de 450.915 millones de yenes (2.476,4 millones de euros) en el primer trimestre fiscal del año 2026 (que abarca desde abril hasta junio de este año), lo que supone más que duplicar la cifra de ganancias del mismo periodo del año anterior.

Durante este trimestre, los ingresos han ascendido por encima de los 6 billones de yenes (32.952,0 millones de euros), una cifra superior en un 13,5% a la del primer trimestre fiscal de 2025. Este incremento obedece al aumento de la facturación en negocio financiero y en el de motocicletas, así como a los efectos positivos de la conversión de moneda extranjera.

Precisamente, en el segmento de las motocicletas, la firma ha alcanzado cifras récord de beneficio operativo trimestral y margen operativo, impulsadas por las sólidas ventas globales, especialmente en India y Brasil.

Por su parte, Honda ha conseguido duplicar su resultado operativo (Ebit), hasta alcanzar 530.767 millones de yenes (2.914,2 millones de euros). Esta cifra es fruto del impacto de las pérdidas relacionadas con los vehículos eléctricos incurridas en el mismo periodo del año anterior, así como del efecto de los aranceles.

De cara al conjunto del año fiscal 2026, Honda prevé un beneficio neto de 400.000 millones de yenes (2.196,8 millones de euros) y unos ingresos de más de 24,15 billones de yenes (132.631,8 millones de euros). Además, espera un beneficio operativo de 650.000 millones de yenes (3.569,8 millones de euros).

"La incertidumbre en torno a la situación en Oriente Medio hace necesario evaluar cuidadosamente los riesgos relacionados con el volumen de ventas, los costos de materiales y otros factores", ha apuntado Honda.