Hyundai impulsa una inversión récord en Corea del Sur de 73.800 millones de euros hasta 2030

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hyundai invertirá 125,2 billones de wones (73.873 millones de euros) en Corea del Sur durante el período de cinco años comprendido entre 2026 y finales de 2030, lo que representa el mayor compromiso de inversión nacional de la compañía hasta la fecha.

Esta inversión se ha dado a conocer unos días después de que se haya formalizado el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur, que contempla la bajada de aranceles a las importaciones del país asiático a cambio de que Seúl invierta 350.000 millones de dólares (300.565 millones de euros) en la primera potencia mundial.

El plan de inversión de Hyundai amplía significativamente el compromiso previo del grupo, superando la inversión de 89,1 billones de wones (52.576 millones de euros) en Corea entre 2021 y 2025.

Este nuevo compromiso quinquenal supone una inversión media anual de 25,04 billones de wones (14.775 millones de euros) durante este periodo, lo que representa un incremento de más del 40% con respecto a la media anual de los últimos cinco años, que fue de 17,8 billones de wones (10.503 millones de euros).

"Esta importante estrategia de inversión nacional pone de relieve la agilidad del Grupo para responder activamente al entorno empresarial global en constante evolución, posicionándolo eficazmente para el crecimiento a largo plazo", ha señalado Hyundai.

El plan tiene como objetivo consolidar la posición de Corea del Sur como centro mundial de innovación en movilidad, así como impulsar un mayor crecimiento económico mediante el desarrollo de la industria de la IA y la robótica y el avance del ecosistema de energías renovables.

Respeto a la distribución de esta cifra, se prevé una inversión empresarial futura de 50,5 billones de wones (29.800 millones de euros) en inteligencia artificial, vehículos definidos por software (SDV), electrificación, robótica e hidrógeno.

Asimismo, otros 38,5 billones de wones (22.716 millones de euros) irán a investigación y desarrollo para desarrollar nuevos productos y tecnologías clave y para inversión de capital se destinarán 36,2 billones de wones (21.359 millones de euros), que irán para optimizar las instalaciones de producción y construir el Centro Global de Negocios (GBC) del Grupo.

Una parte importante de la inversión se centrará en nuevos negocios basados en tecnologías avanzadas de IA, como la robótica, contribuyendo al desarrollo del ecosistema de innovación en IA/robótica de Corea.

También se espera que el Grupo desempeñe un papel clave en la promoción de un desarrollo regional equilibrado mediante el establecimiento de instalaciones dedicadas a los vehículos eléctricos y la modernización de las líneas de producción en las plantas de fabricación regionales para el lanzamiento de nuevos modelos, así como la construcción de una planta de electrolizadores PEM en la región suroeste.

Mediante esta inversión a medio y largo plazo, Hyundai Motor Group apoyará a Corea para que consolide aún más su posición como centro global clave para la producción de movilidad. El Grupo planea diversificar los destinos de exportación de los vehículos fabricados en sus plantas nacionales y expandir significativamente las exportaciones mediante el desarrollo de las instalaciones coreanas dedicadas a los vehículos eléctricos para convertirlas en bases de exportación globales.

El Grupo tiene como objetivo exportar 2,47 millones de unidades para 2030, frente a los 2,18 millones de unidades en 2024, y ampliar las exportaciones de vehículos eléctricos (incluidos los vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos y de pila de combustible) de 690.000 unidades a 1,76 millones de unidades durante el mismo período.