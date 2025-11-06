Hyundai invierte 150 millones de euros en un nuevo centro de pruebas en Alemania

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha anunciado este jueves la inauguración de unas nuevas instalaciones en el Centro Técnico de Hyundai Motor Europe (HMETC) en Rüsselsheim am Main (Alemania) en las que ha invertido 150 millones de euros.

Se trata de la inversión más importante en instalaciones de I+D realizada por HMETC desde la inauguración del Round Campus en 2003, sustenta el desarrollo de tecnologías innovadoras en el mercado y desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de los futuros modelos de Hyundai, Kia y Genesis en Europa.

"La inversión en Square Campus es una clara señal de nuestro compromiso con la región y refleja la importancia de Europa en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo. Square Campus también nos apoyará mientras seguimos aumentando nuestra cuota de mercado en Europa, desarrollando nuevos vehículos y tecnologías diseñados en torno a las necesidades de nuestros clientes", ha declarado el director general de Hyundai Motor Europe Technical Center, Tyrone Johnson.

Las instalaciones, con una superficie de 25.000 metros cuadrados, están equipadas con la cámara semi-anecoica más grande del grupo, lo que permite realizar pruebas de Ruido, Vibración y Rigidez (NVH) y de ruido de paso sin restricciones, con total independencia de las condiciones meteorológicas.

Las instalaciones de banco de potencia de Square Campus desempeñan un papel clave en el desarrollo, ya que permiten realizar pruebas exhaustivas de vehículos y componentes individuales, compatibles con aplicaciones de trenes de transmisión totalmente eléctricos, híbridos y de combustión interna.

Las instalaciones también están equipadas con un nuevo laboratorio de recarga de vehículos eléctricos, un simulador de conducción de última generación y nuevas instalaciones para el desarrollo ampliado de sistemas electrónicos, incluidas las actualizaciones por aire (OTA), la ciberseguridad y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Estas capacidades permiten a HMETC probar y validar todo tipo de vehículos en condiciones reales, al tiempo que desarrolla futuros productos adaptados a las expectativas únicas de los clientes europeos.

Aunque las pruebas de prototipos en el mundo real seguirán siendo una parte crucial del proceso de desarrollo, Square Campus protege contra los retos asociados a las pruebas externas en exteriores y complementa los programas globales de pruebas e intercambio de conocimientos del grupo, afirma la compañía.

La ampliación es también una base para el crecimiento continuado del equipo del HMETC, que ha aumentado un 20% desde 2024, con lo que la organización cuenta ya con más de 500 empleados. Esta inversión en talento y tecnología impulsa simultáneamente una nueva fase de innovación integrada, que reúne a expertos de distintas disciplinas para avanzar en la visión del grupo de una movilidad sostenible y conectada.

El desarrollo europeo continuará en las instalaciones de HMETC en Nürburgring, inauguradas en 2013. Estas instalaciones también se ampliaron gracias a una inversión de 13 millones de euros en enero de 2025, con 834 metros cuadrados adicionales de instalaciones de ensayo de vanguardia, zonas de taller dedicadas y laboratorios especializados.