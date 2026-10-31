Hyundai Kona eléctrico: diseño, espacio familiar y hasta 204 CV para conquistar la movilidad urbana

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hyundai es una de las principales apuestas de la marca coreana por acercar la movilidad cero emisiones a los conductores que buscan reducir tanto el coste de adquisición como los gastos de utilización de un SUV. Así, el Kona es el segundo modelo 100% eléctrico más vendido de la compañía en España, con 945 ventas hasta el momento, por detras del urbano Inster.

Hyundai ofrece el Kona eléctrico con una gama compuesta por dos versiones de 135 y 204 caballos de potencia y autonomías homologadas de hasta 508 kilómetros en ciclo combinado. Ambas configuraciones están disponibles en España desde 38.110 y 42.860 euros al contado, antes de contabilizar descuentos de la marca y las ayudas del Plan Auto+.

En cuanto a su batería, la variante de acceso monta una batería de 49 kWh, que homologa una autonomía de hasta 380 kilómetros en ciclo combinado y de 537 kilómetros en recorridos urbanos. Por su parte, la versión de 65 kWh alcanza los 440 kilómetros en ciclo combinado y los 510 kilómetros en ciudad.

En la prueba realizada con el vehículo de alrededor de 380 kilómetros (el 85% de ellos en carretera), el modelo completó prácticamente todo el porcentaje de su batería con un consumo medio homologado de 17,5 kWh/100 kilómetros --unas cifras un poco superiores a los 15 kWh/100 kilómetros que homologa la compañía-- siguiendo las velocidades legales marcadas por la DGT.

En cuanto a prestaciones, el Kona con la versión de mayor autonomía puede lograr el 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, mientras que la variante de acceso logra estas cifras en 9,9 segundos, según especifica la compañía.

Por su planteamiento, este SUV está dirigido especialmente a usuarios con recorridos urbanos y periurbanos habituales, familias que disponen de un cargador en casa y profesionales que realizan desplazamientos frecuentes por ciudad donde perfectamente puede superar los 450 kilómetros de autonomía.

El Kona no se carga tan rápido en comparativa con otros vehículos eléctricos similares, pero puede pasar del 10% al 80% en unos 40 minutos con un cargador rápido de corriente continua de 100 kW en condiciones ideales (dependiendo siempre de la velocidad constante que mantenga el cargador).

DISEÑO INTERIOR Y EXTERIOR MINIMALISTA

El interior del Kia Kona destaca por su diseño moderno y minimalista, con una distribución orientada a facilitar la ergonomía y la experiencia de conducción. El salpicadero está protagonizado por dos pantallas digitales integradas, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, ambas de 12,3 pulgadas.

La consola central es limpia y carece de la ya 'clásica barrera' que une en muchos coches actuales el reposabrazos con el salpicadero y ofrece mucha amplitud y diferentes espacios de almacenamiento.

Además, debajo de la pantalla central, dispone de botones físicos para acceder de forma directa a la climatización, la navegación o la gestión de la música con simple toque, circunstancia que lo diferencia considerablemente de modelos competidores a este Kona.

Todo el habitáculo apuesta por una buena sensación de amplitud tanto en las plazas delanteras como en las traseras gracia a su distancia entre ejes de 2,66 metros. Además, el maletero aporta la versatilidad necesaria para un uso familiar y los desplazamientos diarios con sus 466 litros, unos 1.300 litros si se abaten los asientos.

El Hyundai Kona destaca por un diseño exterior moderno, atrevido y de gran personalidad. Su frontal presenta una elegante franja luminosa LED que recorre el capó, aportándole una imagen tecnológica y futurista. Los grupos ópticos inferiores y la parrilla de formas geométricas refuerzan su carácter deportivo y robusto.

En el perfil lateral sobresalen los pasos de rueda ensanchados, las líneas marcadas de la carrocería y las llantas de diseño dinámico, que transmiten fuerza y dinamismo. La combinación de superficies limpias, detalles en negro y proporciones equilibradas consigue un conjunto atractivo y sofisticado, que refleja la apuesta de Hyundai por un SUV urbano con una identidad visual propia.