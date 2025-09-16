Hyundai Motor Europe nombra Wolfgang Würth como su nuevo director de Relaciones Públicas y Comunicación.

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hyundai Motor Europe ha anunciado que Wolfgang Würth asumirá el cargo de director de Relaciones Públicas y Comunicación a partir del próximo 1 de octubre de 2025.

En Hyundai, Würth será responsable de desarrollar y ejecutar una estrategia integrada que supervise las relaciones públicas, las comunicaciones de productos y las comunicaciones corporativas en Europa.

"Con su pasión por la movilidad responsable y la innovación tecnológica, desempeñará un papel importante en el posicionamiento de Hyundai como actor innovador en el sector de la movilidad eléctrica", ha especificado la compañía en un comunicado.

Como parte del equipo directivo de Hyundai Motor Europe, Würth dirigirá el subgrupo de Relaciones Públicas y Comunicación. Dependerá directamente de Xavier Martinet, presidente y CEO de Hyundai Motor Europe.

"Con su amplio conocimiento y experiencia en la industria automovilística y su probada capacidad para crear narrativas convincentes, Wolfgang desempeñará un papel clave en el impulso de nuestra marca. Su experiencia será fundamental a medida que aceleramos nuestro crecimiento y continuamos redefiniendo la movilidad en toda Europa", ha afirmado el presidente y CEO de Hyundai Motor Europe, Xavier Martinet.

Würth cuenta con más de dos décadas de experiencia en marketing y comunicación en las industrias automovilística y tecnológica. Esto incluye puestos de alta dirección con responsabilidades regionales e internacionales en organizaciones como Mercedes-Benz AG y, más recientemente, Smart Europe GmbH. Tiene un MBA ejecutivo de la Universidad de St. Gallen y la ETH de Zúrich.

"Es un honor para mí unirme a Hyundai, una marca en constante evolución, con una filosofía de diseño única y una tecnología impactante", ha expresado Wolfgang Würth en sus primeras palabras dentro de la marca coreana. "Estoy deseando trabajar con los talentosos equipos para reforzar la presencia de la marca e inspirar a nuestros clientes en todo el continente", ha concluido.