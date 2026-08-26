Hyundai prepara 100 nuevos modelos hasta 2030 para impulsar ventas globales y crecer en rentabilidad

El consejero delegado de Hyundai, José Muñoz - HYUNDAI

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hyundai prevé contar con 100 nuevos modelos, entre lanzamientos y renovaciones, para el año 2030, con el objetivo de alcanzar los 5,55 millones de unidades en ventas globales dentro de cinco años, al tiempo que impulsa la rentabilidad en todo el negocio, con la vista puesta en aumentar tanto su beneficio como su margen operativo en un 9% y un 11%, respectivamente.

Así lo ha confirmado este miércoles el consjero delegado del grupo, José Muñoz, durante el Día del Inversor de 2026, celebrado en Seúl (Corea del Sur), en el que ha compartido que también incluirá en estos lanzamientos su primer vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV, por sus siglas en inglés).

"Hyundai es el tercer grupo automotriz más grande y el segundo más rentable, lo que nos permite invertir mientras otros reducen su inversión. Lanzaremos más de 100 nuevos modelos al mercado para 2030 con múltiples opciones de motorización y elevaremos nuestro margen operativo por encima del 9%", ha resumido Muñoz.

Este incremento del margen operativo refleja la expansión de los modelos híbridos desde los segmentos compactos hasta los de gama alta y premium, junto con un plan de reducción de costes a nivel de toda la compañía. Todo ello lleva a la compañía a prever que el beneficio operativo total aumente un 11% durante el mismo periodo.

Además, para reforzar aún más la durabilidad de los vehículos eléctricos de Hyundai, la compañía mejorará su sistema de gestión de baterías (BMS) basado en la nube para extender la vida útil de la batería en un promedio del 20% para 2028.

En cuanto a la retribución a los accionistas, Hyundai Motor seguirá aplicando un índice de reparto total de al menos el 35%, un dividendo mínimo de 10.000 wones por acción (6,20 euros) y un dividendo trimestral de 2.500 wones por acción (1,55 euros).

La compañía mantiene su previsión de margen de beneficio operativo para 2026 entre el 6,3% y el 7,3%, frente al 6,2 % de 2025, a pesar de un entorno empresarial "exigente". Esta previsión se sustenta en la mejora de la rentabilidad derivada del aumento de las ventas de vehículos híbridos y en el impacto del lanzamiento de nuevos modelos en la segunda mitad del año.

La compañía pretende consolidar los resultados del primer semestre de 2026. La compañía entregó dos millones de unidades al por mayor, generando unos ingresos de 95,2 billones de wones (casi 59.000 millones de euros), un 2,7% más que el año anterior, con un margen de beneficio operativo del 5,6%.

MÁS DE 40 NUEVOS MODELOS PARA EUROPA

Entre los 100 nuevos modelos se incluyen 58 lanzamientos en Norteamérica, 49 en Corea, 41 en Europa, 26 en India y 22 en China. Muchos de ellos serán productos completamente nuevos o representarán la incursión en nuevos segmentos de mercado.

Los primeros de estos productos llegarán pronto, incluyendo el nuevo Elantra, el nuevo Ioniq 3, el nuevo Tucson (a finales de este año), el primer Santa Fe REEV, un nuevo SUV eléctrico del segmento A para India, un nuevo SUV global del segmento B y un nuevo SUV del segmento B para Europa.

El nuevo Santa Fe REEV llegará en el primer semestre de 2027, representando un enfoque radical hacia la electrificación. Se espera que ofrezca una autonomía total de más de 965 kilómetros. El vehículo se fabricará en Estados Unidos, en la planta de Hyundai en Alabama.

Precisamente, en cuanto a capacidad de fabricación, Hyundai añadirá 1,27 millones de unidades para 2030, incluyendo 500.000 unidades en Norteamérica, 320.000 en India, 250.000 en sus plantas de ensamblaje local y 200.000 en Corea.

En Norteamérica, Hyundai ha elevado su objetivo de abastecimiento local de piezas para 2030, anunciado previamente, del 60% al 80%. La región ofrecerá más de 10 modelos híbridos para 2030, y estos alcanzarán una participación del 50% en las ventas.

En Europa, la compañía tiene previsto cubrir el 85% del mercado con una gama totalmente electrificada, que incluye cinco SUV y vehículos comerciales ligeros completamente nuevos. Hyundai pretende aumentar las ventas de vehículos eléctricos en Europa a más de 420.000 unidades para 2030, desde las 116.000 de 2025.