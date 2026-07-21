Hyundai Tucson supera los 3 millones de unidades vendidas desde el lanzamiento de su cuarta generación - HYUNDAI

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha superado los 3 millones de unidades vendidas en todo el mundo de la cuarta generación del Tucson, un modelo lanzado a finales de 2020 que supuso un punto de inflexión en la estrategia de diseño de la compañía y que se ha consolidado como uno de los principales pilares comerciales de la marca a nivel global.

La firma surcoreana ha destacado que cerca de un millón de esas unidades se han comercializado en Europa, un mercado en el que el SUV ha mantenido una posición destacada desde su lanzamiento. En España, el Tucson fue el vehículo más vendido del mercado en 2022 con 21.985 matriculaciones y, tras registrar 21.974 unidades en 2025, acumula otras 10.504 entregas durante el primer semestre de 2026.

Según Hyundai, el éxito comercial del modelo responde, en gran medida, a la apuesta realizada con la cuarta generación por un lenguaje de diseño completamente nuevo, denominado "Sensuous Sportiness", que combina proporción, arquitectura, estilo y tecnología para diferenciar al vehículo dentro del competitivo segmento C-SUV.

El Tucson fue el primer SUV de la marca desarrollado bajo esta filosofía de diseño, inspirada en los prototipos Le Fil Rouge, presentado en 2018, y Vision T, mostrado un año después. Entre sus principales elementos distintivos figuran la parrilla paramétrica con iluminación integrada, las superficies de inspiración geométrica y un diseño concebido mediante algoritmos digitales.

La compañía ha señalado que esta identidad estética recibió el reconocimiento del 'Good Design Award' en 2021 y marcó un cambio en la forma de concebir el diseño de sus vehículos. En 2024, el modelo recibió una actualización que incorporó nuevos elementos en la parrilla, la firma lumínica LED, los paragolpes y las llantas, manteniendo la imagen característica del SUV.

Hyundai ha subrayado que el Tucson continúa siendo uno de los modelos estratégicos de su gama en Europa, donde más del 80% de su oferta ya está disponible con algún tipo de electrificación. La compañía mantiene como objetivo comercializar únicamente vehículos de cero emisiones en el continente a partir de 2035 y alcanzar la neutralidad de carbono en todos los mercados en 2045.