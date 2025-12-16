Iberdrola|bp pulse duplica su red de recarga en un año y supera los 2.000 puntos en España y Portugal

Iberdrola | bp pulse supera los 2.000 puntos de recarga en España y Portugal tras duplicar su red en un año - IBERDROLA

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola|bp pulse, la alianza creada en diciembre de 2023 por Iberdrola y BP, ha alcanzado un nuevo hito al superar los 2.000 puntos de recarga públicos operativos en España y Portugal, más del doble que hace un año.

Este crecimiento, que supone haber duplicado la red en menos de un año, tiene un impacto directo en la descarbonización del transporte permitiendo evitar más de 28.000 toneladas de emisiones de CO2 en 2025.

"Superar los 2.000 puntos operativos es el resultado de la visión y dedicación de todo el equipo de Iberdrola|bp pulse. Facilitar una recarga ultrarrápida, sencilla y accesible es nuestra manera de acelerar el desarrollo de la movilidad eléctrica en España y Portugal. Este hito es solo el principio de un despliegue aún más ambicioso", ha destacado el director general de Iberdrola | bp pulse, Pablo Pirles.

SOLUCIONES PIONERAS PARA LA DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE PESADO

Además de facilitar la recarga al usuario particular, Iberdrola | bp pulse ha situado desde sus inicios el transporte pesado y de larga distancia en el centro de su hoja de ruta.

Uno de los avances más destacados ha sido la puesta en funcionamiento en Murcia en el verano de 2024 del primer cargador MCS (Megawatt Charging System) de acceso público de Europa, capaz de suministrar más de 1.000 kW de potencia. Este equipo está especialmente diseñado para camiones eléctricos de larga distancia, permitiéndoles realizar recargas ultrarrápidas en menos de 30 minutos.

En total, la compañía ha habilitado ya más de 100 plazas compatibles con vehículos pesados en corredores clave como el Mediterráneo (Algeciras-frontera francesa), el Valle del Ebro (Barcelona-Bilbao) y el Noroeste (Madrid-A Coruña), y continúa trabajando en la apertura de nuevas rutas estratégicas, como Madrid-Barcelona y A Coruña-Faro, además de estaciones en ubicaciones fronterizas como la de Fuentes de Oñoro.

A estos hitos se suma la inauguración en abril de 2025 del megahub de 70 plazas en Granada, el más grande de España y cuya ubicación estratégica facilita la recarga a quienes viajan por las principales autovías andaluzas, convirtiéndolo en un punto de referencia.

Asimismo, Iberdrola | bp pulse ha reforzado su red en zonas urbanas con la apertura de nuevos hubs de recarga ultrarrápida en distintas localizaciones de Madrid, seleccionados por su elevado tránsito de vehículos y proximidad a áreas comerciales y de oficinas.

En el entorno insular, la compañía ha protagonizado este año el mayor despliegue simultáneo de puntos de recarga realizado por un operador en Canarias, con la puesta en servicio de 92 plazas. Esta actuación supone un cambio de escala para la movilidad eléctrica en el archipiélago, al sumar ocho cargadores ultrarrápidos y más de 80 plazas rápidas y semirrápidas.

Asimismo, la compañía ha inaugurado recientemente la estación de recarga ultrarrápida más avanzada de Portugal, cerca de Lisboa. Este enclave incorpora tecnología de última generación, lo que permite que, por primera vez en Europa, un coche eléctrico privado pueda recargar a una potencia de hasta 600 kW, mientras que la estación, de carácter multifuncional, distribuye de manera inteligente hasta 1.000 kW entre los vehículos conectados y está preparada para atender la próxima generación de vehículos eléctricos.