Archivo - iCAUR, la marca del grupo Chery, anuncia su llegada a Reino Unido a partir del año 2027 - ICAUR - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chery Automobile ha anunciado este jueves que comenzará a vender sus vehículos iCAUR en Gran Bretaña a principios de 2027, lo que supone una quinta marca para el mercado británico tras Omoda, Jaecoo, Lepas y su marca homónima.

El V27, un SUV de líneas se caracteriza por ser un modelo prácticamente idéntico al Land Rover Defender, será el primer modelo de iCAUR en llegar a los concesionarios de Reino Unido, según ha informado 'Bloomberg'.

Su llegada se produce tras el éxito del Jaecoo 7, un SUV que se ha convertido en uno de los coches nuevos más populares de Gran Bretaña. En un guiño al mercado chino de descuentos, este modelo se ha ganado el apodo de 'Temu Range Rover' en el mercado británico por ser una versión más asequible del Evoque de Jaguar Land Rover.

En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre el V27, aunque será un modelo eléctrico. En otros países se comercializa como un vehículo eléctrico de autonomía extendida con un motor de combustión a bordo.

JLR, socio de Chery en China, se enfrenta a una oleada de vehículos chinos que atraen a los consumidores con precios más bajos y una tecnología impresionante. El director ejecutivo de JLR, P. B. Balaji, ha afirmado que sus modelos atraen a una clientela diferente a la del Jaecoo de Chery.

JLR ya se ha enfrentado anteriormente a sus rivales por similitudes en el diseño. En 2020, perdió un recurso judicial para obtener los derechos de marca registrada sobre la forma de su antiguo Defender, lo que permitió a Ineos Automotive, del multimillonario Jim Ratcliffe, seguir adelante con el SUV Grenadier.

Con sus diversas marcas, Chery ha liderado la incursión china en el Reino Unido, donde más de uno de cada cinco coches nuevos matriculados procede ahora de este país asiático. El Jaecoo 7 fue el modelo más vendido en el Reino Unido en septiembre, y las marcas de Chery alcanzaron una cuota de mercado del 9,4 %.

Chery también ha dado a conocer este año posibles planes para fabricar coches en Francia, así como aumentar la producción de modelos en España donde ya se ensamblan las unidades de Ebro.