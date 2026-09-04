Illa afirma que hará "lo que sea" para preservar los puestos de Seat y el grupo Volkswagen en Cataluña

Archivo - Logo de Volkswagen, en una imagen de archivo - Melissa Erichsen/Dpa - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que está en contacto con los máximos responsables del grupo Volkswagen y de Seat en la comunidad y que desde el Govern harán "lo que sea" para preservar los puestos de trabajo de la compañía en Cataluña.

Así lo ha afirmado en una atención a medios durante su viaje institucional a Ucrania, después de que el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen aprobara el jueves, por unanimidad, el 'Future Plan 2030', un programa de transformación que incluye un ajuste de la capacidad de la plantilla mundial de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo, incluidos puestos directivos.

En este sentido, Illa ha recordado que esta industria y sus puestos de trabajo son "esenciales" para la economía catalana y que el Govern hará todo lo que esté en su mano para presevarlos.