Industria abre las solicitudes del Plan Auto+ para empresas y autónomos, dotado de 50 millones de euros

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo abre desde hoy la ventanilla para solicitar las ayudas directas de la convocatoria correspondiente a 2026 de la Línea 2 del programa Auto+, dotada con 50 millones de euros para la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados por parte de empresas y profesionales autónomos.

Las solicitudes, según la orden de la convocatoria publicada el pasado 24 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

La nueva convocatoria contempla una financiación de 42 millones de euros para empresas privadas y 8 millones de euros para profesionales autónomos, con el objetivo de acelerar la renovación de flotas y avanzar en la descarbonización del transporte.

Esta línea de ayudas completa el despliegue del programa Auto+, cuya primera convocatoria, lanzada durante el verano, contó con una dotación de 350 millones de euros. Con esta nueva inyección de recursos, el Gobierno moviliza un total de 400 millones de euros para impulsar la demanda de vehículos eléctricos y electrificados, fortalecer la cadena de valor de la automoción y contribuir a la competitividad de uno de los sectores industriales estratégicos para la economía española.

"Con el programa Auto+, el Ministerio de Industria y Turismo reafirma su compromiso con la transformación del sector de la automoción, facilitando la adopción de nuevas tecnologías de movilidad sostenible, apoyando la actividad económica de empresas y autónomos y contribuyendo a los objetivos de descarbonización y reindustrialización del país", ha subrayado el ministerio.