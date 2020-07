Industria asegura que el Renove "lleva su tiempo" y que se están ultimando los detalles

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el desarrollo del Plan Renove de incentivo a la renovación del parque automovilístico a cambio de achatarrar un vehículo antiguo "lleva su tiempo" y que se están ultimando los detalles para su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

En una entrevista a Cope recogida por Europa Press, Maroto explicó que el Gobierno está terminando de perfilar las bases de este plan para llevarlo al Consejo de Ministros en las próximas fechas.

La titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo afirmó que en los últimos quince días, desde la presentación del 'Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción' por parte de Pedro Sánchez, y señaló que se ha dado 'luz verde' a nueve de las medidas recogidas en este programa, "con un importante impacto económico".

Maroto, que recordó que el pasado lunes se reunió la Mesa de Automoción con representación de toda la cadena de valor del automóvil y de las comunidades autónomas, confirmó que el compromiso del Ejecutivo es "claro".

"Es un plan que demandaba la cadena de valor y en el que Gobierno se ha implicado y estoy segura de que todas las medidas se pondrán en marcha en el corto plazo que se necesita para llevarlas al Consejo de Ministros y muy pronto continuaremos desarrollando y reforzando esa competitividad que necesita nuestra industria, de cara también a las inversiones que pueden llegar de la UE, como el comisario Breton también trasladó el lunes", aseguró.

Estas declaraciones de Maroto sobre el Renove se producen después de la confusión generada en relación con la fecha de aprobación del plan, a raíz de que el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, anunciase en el marco de la Mesa de Automoción que esta iniciativa sería aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes, según informaron a Europa Press fuentes del sector.

Sin embargo, el Plan Renove no se incluyó en el orden del día del pasado Consejo de Ministros y, durante rueda de prensa posterior, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que este programa se aprobará en "próximos consejos de ministros" antes de la primera quincena de julio.

"El orden del día del Consejo de Ministros no estaba cerrado, por lo que hay algún tema que se desplaza para el siguiente, es el caso del Renove, que se aprobará en los próximos consejos, no hay ninguna razón que no tenga que ver con el orden del día", aseguró Montero.