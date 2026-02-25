Industria defiende que el Plan Auto 2030 subraya la apuesta "clara" de España por la electrificación

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga - CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha defendido que el Plan España Auto 2030 envía un mensaje claro de continuidad con la apuesta por la electrificación y la energía verde, la autonomía estratégica y la transición tecnológica del modelo industrial.

"España defiende una posición clara en Europa y es la de pasar de la combustión a la electrificación. El coche eléctrico no solo reduce emisiones, es el nuevo automóvil, un salto histórico comparable al que supuso pasar del carro de caballos al motor de combustión. Tenemos empresas y proyectos industriales que están liderando esa transformación, y ojalá toda Europa compartiera esta visión", ha manifestado durante su intervención en la reunión conjunta de las Comisiones de Industria, Movilidad y Energía de la Cámara de España.

En dicho encuentro, el secretario de Estado ha expuesto las prioridades del Ministerio de Industria, y especialmente los avances del Plan España Auto 2030 como principal instrumento estratégico para la transformación de la automoción.

"Para transformar el sector de la automoción, que vive un momento disruptivo, es necesario un plan estratégico como el Plan España Auto 2030, que nace del consenso entre todos los actores del ecosistema, tanto públicos como privados, con una visión de 360º", ha defendido.

AUTO+: UN NUEVO IMPULSO PARA LA DEMANDA

El secretario de Estado ha anunciado que el nuevo programa Auto+ complementará al Plan España Auto 2030 reforzando la parte de apoyo a la demanda y consolidando el liderazgo español en vehículo eléctrico.

Entre las novedades del programa, ha mencionado el nuevo concepto de la 'triple E' --electrificado, económico y europeo-- como criterio central del programa, estableciendo mayores descuentos dependiendo del lugar de ensamblado o fabricación del vehículo; "y como señal clara para fomentar la fabricación de modelos asequibles en Europa".

Para García Brustenga, la posición española en Europa es "equilibrada", ya que permite abrir el mercado, pero al mismo tiempo proteger las cadenas de valor críticas cuando se vean amenazadas por niveles excesivos de importación.

Además, el secretario de Estado ha recordado que el Ministerio culminó en diciembre la propuesta de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, actualmente en tramitación en el Congreso tras un amplio proceso de consenso. "La futura ley establecerá la obligación de aprobar para el Gobierno, una estrategia industrial cada seis años, acompañada de planes trienales de acción, garantizando una hoja de ruta estable y coordinada para el tejido productivo", ha explicado.

La comparecencia ha concluido reiterando el objetivo compartido con Cámara de España, que pasa por reforzar el peso industrial hasta el 20% del PIB, consolidar la autonomía estratégica y garantizar una transición ordenada y competitiva del sector automovilístico.