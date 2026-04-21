El interés por el coche eléctrico de ocasión se multiplica un 73% debido al conflicto en Oriente Medio - COCHES.NET/GANVAM

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los coches eléctricos crecen en atractivo debido al aumento del precio de los carburantes fruto conflicto en Oriente Medio, concretamente un 73% en el último mes de marzo en comparación con el mismo mes del año anterior (+26,2% con respecto a febrero), según el último estudio del portal coches.net y la patronal Ganvam.

Ambas entidades ponen de manifiesto, que la actual situación hace que el vehículo electrificado sea una palanca ahorrar dinero en comparación con el coche de combustión ya sea vehículo nuevo o de ocasión.

En este escenario, el precio medio de oferta del coche eléctrico de ocasión en España sigue bajando de manera constante. A cierre del primer trimestre de este año, comprar un coche de ocasión eléctrico cuesta de media 30.588 euros, un 1,74% menos que en el mismo primer trimestre de 2025.

Más allá de los porcentajes, para entender el descenso, basta acudir a los números: en el primer trimestre de 2024, los conductores españoles tenían que desembolsar de media 33.755 euros para comprar un vehículo eléctrico de ocasión. Sólo dos años más tarde, eran necesarios 3.160 euros menos.

ASTURIAS, GALICIA Y ARAGÓN, LAS REGIONES QUE MÁS BAJAN DE PRECIO

Las ventas de automóviles eléctricos de ocasión crecieron en el acumulado del primer trimestre de 2026 un 48,8% respecto al mismo trimestre de 2025. Llama la atención la subida en las ventas de los seminuevos, que asciende un 103% y se sitúa como la franja que más se ha vendido en este trimestre.

Al cierre del primer trimestre de 2026, en términos exclusivamente porcentuales, en diez comunidades autónomas se producen descensos anuales en el precio del vehículo eléctrico de segunda mano. En algunos casos son caídas bastante pronunciadas, como en Asturias que desciende a doble dígito (-10,6%), Galicia (-7,9%), Aragón (-7,5%) o Navarra (-5,2%).

Por modelos, el Tesla Model 3 sigue en lo más alto de la tabla entre los vehículos eléctricos de ocasión más vendidos en España. La segunda posición en la lista es para el FIAT 500 y cierra el podio el Renault Zoe.