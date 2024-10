Italia aprueba la venta del negocio de robótica de Stellantis (Comau) a One Capital Partners

Archivo - FILED - 19 October 2021, Thuringia, Eisenach: "Stellantis", "Grandland X" and the Opel logo are seen on banners in front of the Opel Automobile GmbH Eisenach plant. Photo: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa - Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp - Archivo