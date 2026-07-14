Iveco entrega a la empresa Disfrimur el primer camión pesado 100% eléctrico de la marca en España

Iveco entrega a Disfrimur el primer camión pesado 100% eléctrico de la marca en España - IVECO

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iveco ha entregado a la empresa de transporte y logística Disfrimur la primera unidad en España del nuevo S-eWay Rígido, el primer vehículo industrial pesado 100% eléctrico de la marca destinado a operaciones de distribución urbana y regional.

El camión, suministrado a través del concesionario oficial Ginés Huertas Industriales, se incorporará a la operativa diaria de Disfrimur para realizar rutas de distribución entre Murcia y Alicante, en un proyecto con el que ambas compañías buscan demostrar la viabilidad de la electrificación en el transporte pesado de mercancías.

El director de la gama pesada de Iveco España, Roberto Anelli, ha señalado que esta primera entrega supone "un paso hacia un transporte más sostenible, eficiente y preparado para las necesidades reales del sector".

"La entrega de este primer Iveco S-eWay Rígido en España a Disfrimur demuestra que la electrificación del transporte pesado ya es una realidad para determinadas misiones. Para nosotros es una oportunidad colaborar con un operador de referencia, como es Disfrimur, en este paso hacia un transporte más sostenible, eficiente y preparado para las necesidades reales del sector", ha mostrado Anelli.

Mientras, el gerente de Disfrimur, Juan Jesús Sánchez, ha destacado que la incorporación del nuevo vehículo forma parte de la estrategia de descarbonización de la compañía y de su apuesta por la innovación tecnológica.

El IVECO S-eWay Rígido incorpora un eje motriz electrificado (e-Axle) con dos motores eléctricos integrados que desarrollan una potencia máxima conjunta de **840 kW** y un par de hasta 45.000 Nm en las ruedas, además de un sistema de frenada regenerativa capaz de recuperar energía durante las deceleraciones con una potencia de hasta 150 kW.

El vehículo está equipado con baterías de tecnología NMC (níquel, manganeso y cobalto) y puede alcanzar una autonomía de hasta 400 kilómetros en la configuración de siete baterías. Asimismo, admite recargas de hasta 350 kW, lo que permite recuperar del 20% al 80% de la capacidad de la batería en aproximadamente 45 minutos, según la compañía.

Iveco ha desarrollado este modelo con una arquitectura modular que facilita su adaptación a diferentes tipos de carrozado y aplicaciones. El cliente puede elegir distintas configuraciones de baterías en función de las necesidades de autonomía o carga útil, además de disponer de varias alturas de chasis para adaptarlo a servicios de distribución, transporte regional o aplicaciones municipales.

Entre sus características, el S-eWay Rígido incorpora diferentes tomas de fuerza eléctricas (ePTO) para alimentar equipos auxiliares, como plataformas elevadoras, grúas, sistemas hidráulicos o equipos de refrigeración de vehículos frigoríficos, sin necesidad de recurrir a motores de combustión auxiliares.

En materia de conectividad, el camión integra los servicios telemáticos de la plataforma Iveco ON, que permiten monitorizar el estado del vehículo, controlar el consumo energético, planificar rutas y gestionar las recargas para optimizar la operativa de las flotas. Además, la marca destaca que la ausencia de vibraciones y el menor nivel sonoro mejoran el confort del conductor, especialmente en operaciones urbanas y de reparto.