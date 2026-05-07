Iveco pierde 74 millones de euros en el primer trimestre, frente a ganancias del año anterior

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MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Iveco ha registrado pérdidas por importe de 74 millones de euros en el primer trimestre del año, en comparación con el beneficio neto de 60 millones de euros en el mismo periodo de 2025, según ha informado la firma italiana este jueves.

Los 'números rojos' del primer trimestre de 2026 no incluyen la ganancia neta de 1.254 millones de euros por la venta del negocio de defensa, cerrada en este último trimestre a la compañía italiana Leonardo.

Los ingresos consolidados ascendieron a 2.828 millones de euros, frente a los 2.806 millones de euros del primer trimestre de 2025. Los ingresos netos de las actividades industriales fueron de 2.766 millones de euros, frente a los 2.736 millones de euros del primer trimestre de 2025.

Este ligero incremento es debido principalmente al mayor volumen de ventas en el sector de autobuses, parcialmente compensado por el volumen negativo en el sector de camiones en Sudamérica y un impacto adverso del tipo de cambio.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) fue negativo de 55 millones de euros, en comparación con la cifra positiva de 117 millones de euros del año anterior, con un margen negativo del 1,9% (frente al 4,2% del primer trimestre de 2025).

Finalmente, el flujo de caja libre de las actividades industriales fue negativo, situándose en 681 millones de euros, frente a los 847 millones de euros negativos del primer trimestre de 2025, debido principalmente a una menor absorción de capital circulante.

"En el primer trimestre, el Grupo Iveco reforzó aún más su enfoque en la calidad, lo que tuvo un impacto a corto plazo en la rentabilidad, pero generó efectos positivos a largo plazo en nuestros productos y servicios. Mediante inversiones específicas y medidas operativas, estamos sentando bases más sólidas para el crecimiento futuro y un rendimiento duradero", ha apuntado el consejero delegado de Iveco, Olof Persson.