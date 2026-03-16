Jaecoo lanza en España el nuevo Jaecoo 8 SHS, su SUV híbrido enchufable insignia desde 54.900 euros - OMODA & JAECOO

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gama de Jaecoo en España continúa ampliándose con la llegada del nuevo Jaecoo 8 SHS, que se posiciona como el "buque insignia de la marca" por tamaño, prestaciones y nivel de equipamiento. El nuevo modelo inicia su comercialización en España con un precio desde 54.900 euros al contado (44.490 euros con descuentos promocionales y las ayudas públicas estimadas del Programa Auto+).

Este modelo SUV incorpora el sistema de propulsión híbrido enchufable SHS (Super Hybrid System) de la compañía Omoda & Jaecoo, que combina un motor de gasolina de última generación con tres motores eléctricos, unas de las baterías de mayor capacidad de su segmento (34,46 kWh) y tracción total.

En total, este Jaecoo 8 SHS contará con una entrega total de 315 kW (428 CV) y con un consumo homologado de 2,1 l/100 km en ciclo combinado WLTP. El nuevo Jaecoo 8 SHS puede recorrer hasta 134 kilómetros en modo eléctrico y supera los 1.000 km de autonomía total.

El modelo incorpora además suspensión electromagnética con sistema CDC (Continuous Damping Control) y seis modos de conducción --Normal, Eco, Sport, Arena, Nieve y Todoterreno-- que permiten adaptar el comportamiento del vehículo a distintos terrenos y condiciones de conducción.

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CONFORT PREMIUM

La gama del nuevo Jaecoo 8 SHS se articula en torno a un único nivel de acabado, denominado Exclusive, disponible con configuración interior de cinco o siete plazas (2+3+2), siendo este último el primer vehículo de la gama en ofrecer esta opción.

Además, presenta una estética exterior robusta y sofisticada, reforzada por elementos como llantas de aleación de 20 pulgadas, faros full LED con intermitentes dinámicos, techo solar panorámico eléctrico, raíles de techo y portón trasero eléctrico.

La gama de colores exteriores incluye las tonalidades Blanco Aura, Gris Artemis y Negro Crystal Black sin coste adicional. También se ofrece el Gris Mate por 800 euros, así como combinaciones bitono con techo negro. La configuración de siete plazas tiene un sobreprecio de 850 euros y puede equiparse con tapicería de cuero Nappa en color marrón.

En su interior, el modelo apuesta por un ambiente 'premium' con materiales de alta calidad y un amplio equipamiento de serie. Entre los elementos destacados figuran la tapicería en cuero Nappa, asientos delanteros con regulación eléctrica, ventilación, calefacción y función de masaje, memoria para el asiento del conductor y volante calefactado con ajuste eléctrico en cuatro direcciones. Los asientos de la segunda fila también cuentan con ventilación y calefacción.

En el apartado digital, el SUV incorpora una doble pantalla curva ultrafina HD de 24,6 pulgadas, formada por dos paneles de 12,3 pulgadas que integran la instrumentación digital y el sistema multimedia. El sistema se completa con Head-Up Display con realidad aumentada, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara panorámica de 540 grados en alta definición y un sistema de sonido Sony con 14 altavoces.

Asimismo, el vehículo integra iluminación ambiental configurable, acceso inteligente sin llave con detector de proximidad, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y múltiples asistentes de conducción, como control de crucero adaptativo, detector de punto ciego, alerta de cambio involuntario de carril y alerta de colisión trasera.

Por último, la marca ofrece una garantía de siete años o 150.000 kilómetros y el respaldo de una red comercial y de posventa que ya supera los 100 centros en España.