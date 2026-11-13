Jaguar Land Rover recorta sus pérdidas en su segundo trimestre fiscal y eleva facturación un 20,3%

Range Rover - JLR

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover registró unas pérdidas después de impuestos de 451 millones de libras esterlinas (536,7 millones de euros) en el tercer trimestre del año (el segundo trimestre de su año fiscal), en comparación con una pérdida de 559 millones de libras esterlinas (665,2 millones de euros) en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos del segundo trimestre fueron de 5.900 millones de libras (7.021 millones de euros), un 20,3% más que el año anterior. La compañía ha explicado que los volúmenes de ventas han crecido en el Reino Unido y los mercados internacionales, compensando las reducciones en China y Oriente Medio, al tiempo que se refleja la recuperación tras el incidente cibernético del año pasado.

"JLR obtuvo beneficios operativos positivos en el segundo trimestre y en la primera mitad del ejercicio fiscal, a pesar de los continuos desafíos globales. Esto nos posiciona favorablemente para lograr un crecimiento constante y rentable en los próximos años", ha asegurado el consejero delegado de la firma, PB Balaji.

El beneficio antes de impuestos y partidas excepcionales fue de 6 millones de libras esterlinas (7,1 millones de euros) en el segundo trimestre, lo que refleja un mercado adverso y una combinación de modelos desfavorable.

Con todo, esta cifra supone una mejora respecto a las pérdidas de 485 millones de libras esterlinas (577,2 millones de euros) registradas hace un año. A su vez, el margen operativo (Ebit) ajustado fue del 1,1% para el segundo trimestre y del 2,0% para el primer semestre.

En vista de los continuos desafíos del mercado, los riesgos geopolíticos y los costos excepcionales reconocidos en el trimestre, la previsión para el año completo se ha revisado a un margen EBIT ajustado en el rango del 2 y 3% y una salida de efectivo libre de aproximadamente 1.250 millones de libras esterlinas (1.487,5 millones de euros).