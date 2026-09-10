Jaime Barea, elegido nuevo vicepresidente de Automotive Mobility Europe

Jaime Barea, reelegido como nuevo vicepresidente de Automotive Mobility Europe - GANVAM

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de Automotive Mobility Europe (AME) ha ratificado el nombramiento del presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), Jaime Barea, como vicepresidente de la organización europea, una decisión que sitúa al sector español de la distribución de automoción en primera línea de la estrategia europea.

AME representa ante las administraciones comunitarias los intereses del ecosistema europeo de la automoción y la movilidad. Barea, que ya formaba parte de la junta Ddirectiva de la organización, continuará además al frente del Grupo de Trabajo de Reparadores, desde donde se establecen las prioridades estratégicas de las asociaciones miembro en materia de posventa.

Tras su designación, Barea ha destacado que asumir la Vicepresidencia de AME "refuerza la voz del sector español en Europa" y permite que "las inquietudes de las empresas y profesionales españoles sean tenidas en cuenta a nivel europeo".

En este sentido, el presidente de Ganvam ha subrayado la importancia de actuar como "bloque país" y ha señalado que España replica el modelo de unidad de las patronales europeas a través de SAME, con el objetivo de reforzar el peso del mercado nacional en Europa.

El nombramiento de Barea se enmarca en la consolidación del equipo directivo de AME, que el pasado 1 de septiembre formalizó el nombramiento de Florence Doucy como nueva secretaria general.

Junto a Barea, la junta directiva ha designado como vicepresidentes al holandés Geert Brummelhuis y al finlandés Tero Lausala, quienes estarán al frente de los Grupos de Trabajo de Concesionarios y Sostenibilidad, respectivamente.

El organigrama de AME se completa con la copresidencia del alemán Jürgen Hasler y el francés Francis Bartolomé, mientras que la danesa Gitte Seeberg ocupará la vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Lobby y el portugués Rodrigo da Silva ejercerá como vicepresidente tesorero.

MÁS DE 25 AÑOS EN EL SECTOR

Jaime Barea acumula más de 25 años de trayectoria profesional vinculada al sector de la automoción y ocupa la presidencia de Ganvam desde 2025.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, Barea se incorporó a Ganvam en 1998 como asesor jurídico.

Seis años después pasó a dirigir el área jurídica de la asociación y, tras 14 años al frente de esta área, en 2018 asumió también la dirección del área corporativa.