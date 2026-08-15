Jeep redefine el 'off-road' con su nuevo Compass eléctrico, con motor de 375 CV y autonomía de 600 km

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MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jeep da un paso más en su estrategia de electrificación con el nuevo Jeep Compass 4xe Full Electric, que se sitúa como el tope de la gama con 375 CV y un sistema de tracción total gracias a su arquitectura de doble motor eléctrico que le permite llegar, junto a su batería de 96,1 kWh, a unos 600 km de autonomía (WLTP).

En concreto, el nuevo Jeep Compass 4xe utiliza una avanzada configuración de doble motor (uno en cada eje) que entrega una potencia combinada de 375 CV. El motor trasero, desarrollado específicamente para maximizar el par motor, permite al vehículo afrontar pendientes del 20% incluso sin tracción en las ruedas delanteras, garantizando un control total en cualquier superficie.

Con el lanzamiento del nuevo Jeep Compass 4xe, Jeep completa una de las gamas más versátiles del mercado europeo, ofreciendo opciones que van desde el e-Hybrid hasta el eléctrico puro con todo el ADN aventurero de la marca.

Además, para aquellos que priorizan la distancia, Jeep Compass también introduce la versión Full Electric Long Range con tracción delantera, que eleva la autonomía hasta los 674 kilómetros.

"Este modelo no solo representa la culminación tecnológica de la plataforma STLA Medium, sino que demuestra que la transición al vehículo eléctrico puede mantener intacto el espíritu de libertad y aventura que define a la marca", ha afirmado Jeep.

DISEÑO PARA UN USO 'OFF-ROAD'

Como elemento distintivo, el nuevo Jeep Compass 4xe ha sido diseñado para el uso 'off-road'. Cuenta con una suspensión 10 mm más alta, ángulos de ataque y salida mejorados, y protecciones integrales en los bajos. El sistema Selec-Terrain permite al conductor adaptar la respuesta del coche mediante cinco modos: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud y el exclusivo modo 4WD Lock, que bloquea la tracción en ambos ejes para los terrenos más difíciles.

El interior ha sido renovado bajo el concepto de "diseño funcional", utilizando materiales ultrarresistentes y fáciles de limpiar, ideales para quienes disfrutan del aire libre. En el apartado tecnológico, destaca su pantalla de infoentretenimiento de 16 pulgadas y sistemas de conducción autónoma de nivel 2.

Estéticamente, el modelo se distingue por su icónica parrilla de siete ranuras, ahora retroiluminada, y un coeficiente aerodinámico de 0,29 que optimiza el consumo de energía sin perder su imagen robusta y audaz.