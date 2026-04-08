La Junta de de Gestamp votará el 13 de mayo un dividendo complementario de 0,0412 euros por acción

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BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Accionistas de Gestamp, prevista para el próximo 13 de mayo en Bilbao, votará la distribución de un dividendo complementario de 0,0412 euros brutos por acción y propondrá asimismo el nombramiento de Norimichi Hatayama como consejero dominicial en sustitución de Makoto Takasugi.

El orden del día de la Junta, que se celebrará en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína a partir de las 12.30 horas en primera convocatoria, incluye la aprobación de las cuentas anuales y los informes de gestión, tanto individuales como consolidados, correspondientes al ejercicio 2025, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho periodo.

La Sociedad someterá a votación la distribución de un dividendo complementario de 0,0412 euros brutos por acción con cargo a reservas de libre disposición, cuyo abono está previsto para el 2 de julio de 2026.

Esta propuesta complementa la aplicación del resultado individual del ejercicio 2025, que asciende a un total de 64.488.747 euros, de los cuales, 22.248.350 euros se han destinado a dividendos a cuenta y los restanes 42.240.397 euros a reservas voluntarias.

Entre otros puntos, se propone la ratificación y reelección de Norimichi Hatayama como consejero dominical por el plazo estatutario de cuatro años tras la renuncia, con efectos desde el 6 de abril de 2026, de Makoto Takasugi a su cargo como miembro del Consejo de la Sociedad en calidad de consejero dominical.

Takasugi ha justificado su renuncia debido al cambio en la distribución de funciones dentro del Grupo Mitsui, de forma que el nombramiento de Norimichi Hatayama se produce por el sistema de cooptación, también con carácter de consejero dominical, previo informe favorable emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Asimismo, se someterán a votación consultiva el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros, el grado de cumplimiento del Plan Estratégico ESG 2023-2025 y el nuevo Plan Estratégico ESG 2026-2030.

La junta se celebrará únicamente de forma presencial, sin perjuicio de su retransmisión en directo a través de la página web de la compañía, y es previsible que se celebre en primera convocatoria y si no, al día siguiente, 14 de mayo de 2026, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora señalados.