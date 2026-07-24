Kia alcanza un beneficio neto de 1.400 millones de euros en el segundo trimestre, un 2,6% más

Archivo - Kia alcanza un beneficio neto de 1.400 millones de euros en el primer semestre, un 2,6% más - Clara Margais/dpa - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía surcoreana Kia registró un beneficio neto de 2,32 billones de wones (unos 1.400 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que se corresponde con un incremento del 2,6% sobre sus datos ofrecidos al término del mismo periodo en el año anterior.

Mientras, su beneficio operativo descendió un 4,9%, hasta 2,63 billones de wones (alrededor de 1.660 millones de euros), afectado por el incremento de los costes derivados de los aranceles sobre vehículos y componentes importados y por la creciente presión competitiva en algunos mercados.

El margen operativo de la compañía se situó en el 8%, frente al 9,4% registrado un año antes.

Kia registró unos ingresos de 33,04 billones de wones (unos 19.836 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 12,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante el segundo trimestre, Kia comercializó 839.000 vehículos en todo el mundo, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2025, en un contexto en el que la demanda global del mercado cayó un 3,8%. Gracias a esta evolución, la marca elevó su cuota de mercado mundial hasta el 4%, cinco décimas más que un año antes.

SUS VENTAS DE ELECTRIFICADOS CRECEN UN 60%

Uno de los principales motores del crecimiento fue la electrificación, según ha reportado la firma. Las ventas de vehículos electrificados crecieron un 60% interanual, hasta las 296.000 unidades, representando ya el 35,3% del total de las matriculaciones de la marca, frente al 23,4% registrado un año antes. Dentro de este segmento destacó el fuerte avance de los vehículos eléctricos de batería (BEV), cuyas ventas aumentaron un 61%, mientras que los híbridos (HEV) crecieron un 88%.

Por regiones, Kia incrementó sus ventas un 8,6% en Corea del Sur, un 2,8% en Estados Unidos, un 19,3% en India y un 4,8% en el resto de mercados internacionales. En Europa Occidental, las matriculaciones crecieron un 19,3%, mientras que en China descendieron un 7,9%.

En Europa, la marca destacó el fuerte crecimiento de los modelos eléctricos, con un aumento del 67,9% en las ventas de vehículos 100% eléctricos durante el primer semestre, impulsadas por su gama de gran volumen y por la buena acogida del nuevo PV5. En Estados Unidos, por su parte, las ventas de híbridos se duplicaron respecto al año anterior gracias al lanzamiento del Telluride HEV y a la elevada demanda provocada por el aumento del precio de los combustibles.

De cara al conjunto de 2026, Kia mantiene su apuesta por acelerar la electrificación de su gama mediante el lanzamiento de nuevos modelos eléctricos e híbridos en sus principales mercados y prevé continuar aumentando el peso de los vehículos electrificados dentro de su mix de ventas, apoyándose en la expansión de su oferta de volumen y en la mejora de la eficiencia operativa.