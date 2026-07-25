Kia EV4 'fastback, el eléctrico hecho en Europa con casi 500 km en carretera

Kia EV4 hecho en Europa con casi 500 km en carretera, desde 30.250 euros - KIA

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kia EV4 nació en el mercado europeo a finales del pasado año 2025, siendo el primer modelo 100% eléctrico de la firma surcoreana que se fabrica en Europa, concretamente en su sede de Zilina (Eslovaquia). Su poca longevidad en el mercado le hace que tan solo se hayan vendido 387 unidades en 2026 y que sus cifras estén bastante lejos de sus hermanos EV2 o EV3 que son los eléctricos más demandado en la firma.

El KIA EV4 se configura en carrocería berlina (4,730 metros de largo y 1,86 de ancho) y cinco puertas (4,43 metros de largo 1,86 de ancho), pero también en formato 'hatchback' pero con la tecnología 100% eléctrica de la firma. En la versión probada 'fastback' (berlina) destaca por ser un vehículo versátil y práctico pensado para aquellos conductores que apuestan por rodar tanto en ciudad como en carretera.

La variante berlina está disponible desde 30.250 euros (35.520 con batería de 81kW) en el acabado Edition, mientras que en la terminación GT-Line parte desde 40.920 euros. Todos estos precios son a partir de financiación con la marca y descuentos del Plan Auto+ añadidos.

CIFRAS DE AUTONOMÍA MUY DESTACABLES

El EV4 presenta dos opciones de batería: estándar (58,3 kWh) o autonomía extendida (81,4 kWh). Ambas versiones alimentan a un motor de 150 kW (205 CV de potencia) que puede acelerar de 0-100 km/h de 7,4 y 7,7 segundos, respectivamente, y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h en ambas variantes.

El EV4 berlina ofrece una autonomía de 430 kilómetros en el caso de la batería estándar y de 630 kilómetros, con autonomía extendida. Por su parte, en el ciclo WLTP, el EV4 hatchback alcanza una autonomía de 590 kilómetros cuando está completamente cargado. Además, homologa cifras en torno a los 15,5 kWh/100 kilómetros.

Sin embargo, en la prueba realizada con la edición EV4 'fastback' con la batería de 81 kWh, este modelo puede alcanzar hasta los 500 kilómetros sin necesidad de recarga (iniciando el trayecto con la batería al 100%), únicamente en carretera.

Durante la prueba realizada de unos 220 kilómetros (comenzando con un porcentaje de batería del 82%) siguiendo las recomendaciones de velocidad con una velocidad media en torno a los 100 km/h, con un solo conductor en el habitáculo y con una temperatura media en el interior del vehículo de unos 23ºC, la batería restante del modelo alcanzó otros 140 kilómetros de autonomía.

Por lo que de haber utilizado el modelo con la batería al completo, se podría haber llegado prácticamente a los 500 kilómetros de recorrido despues de realizar un consumo de unos 15,2 kWh/100 kilómetros.

En cuanto a la carga, este ejemplar puede pasar del 10 al 80% de capacidad en tan solo 31 minutos utilizando un cargador de hasta 130 kW. No obstante, con un cargador de 50 kW y en la modalidad utilizada de batería superior, el tiempo se eleva por encima de la hora y 15 minutos. Además, la carga doméstica admite hasta 11 kW en corriente alterna.

DISEÑO ROMPEDOR

El diseño del Kia EV4 rompe con los convencionalismos del segmento eléctrico, apostando por formas atrevidas en cuanto a la estética, sobre todo en la edición berlina.

Ésta cuenta con una silueta aerodinámica con una línea de capó baja que fluye hacia atrás hasta un diseño de cola larga. Cuenta con un deflector en el techo y llantas mecanizadas de 19 pulgadas. En su parte trasera presenta un distintivo deflector trasero de dos piezas, una zaga estirada y poco vista entre sus competidores y unidades de luz verticales.

La versión hatchback se caracteriza por sus sus pilares C verticales negros en contraste y sus líneas nítidamente ejecutadas. Se presenta con marcadas aletas, llantas mecanizadas de 19 pulgadas y patrones geométricos aplicados a las secciones inferiores de la carrocería. En su parte trasera añade su personalidad única con líneas marcadas, amplios pilotos traseros y luneta inclinada.

En el interior, el modelo también sigue la filosofía de diseño 'Opposites United' de Kia, que combina líneas nítidas con detalles limpios en el interior ofreciendo mucho espacio en el habitáculo, detalles de calidad y un ambiente tecnológico con un doble monitor de 12,3 pulgadas, una para la información de conducción y la segunda, de infoentretenimiento.

Sus propias dimensiones le hacen ser un modelo apto para ocupar las tres plazas traseras con comodidad y con un maletero amplio de hasta 490 litros de capacidad.

La seguridad es determinante en este nuevo compacto, que cuenta con la tecnología de asistencia de conducción en carretera (HDA 2), lo que incluye una función para detectar la fatiga del conductor, proporciona asistencia para evitar colisiones frontales y seguimiento del carril, de límite de velocidad o de estacionamiento remoto.