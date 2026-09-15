Kia lanzará en Europa en 2027 la PV7, su furgoneta 100% eléctrica de gran capacidad y flexibilidad

Kia PV7 - KIA

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kia ha presentado esta semana la furgoneta PV7, segundo modelo de su gama Platform Beyond Vehicle (PBV) exclusiva y totalmente eléctrica, con la que amplía su oferta de vehículos comerciales, siendo concebida para ofrecer más espacio, flexibilidad y posibilidades en las operaciones comerciales y el transporte de pasajeros.

El modelo se lanzará en Corea del Sur y en Europa en 2027, con disponibilidad en las variantes Cargo y Passenger, y, posteriormente, llegarán nuevas versiones derivadas y mercados.

La PV7 amplía la escala y el alcance de la oferta PBV de Kia. Sus dimensiones superiores y su mayor potencial de aplicación permiten a Kia atender un abanico más extenso de necesidades de los clientes, desde las flotas, la logística y los servicios de lanzadera hasta las pequeñas y medianas empresas y la movilidad particular.

En el plano del hardware, la PV7 se asienta sobre la arquitectura E-GMP.S de Kia, exclusiva para PBV, y aprovecha la contrastada experiencia de la marca en vehículos eléctricos y su Flexible Body System para admitir una amplia variedad de carrocerías, versiones derivadas y modelos transformados adaptados a las exigencias más diversas de cada actividad.

En el plano del software, Kia ofrece Kia Business Solutions Portal, que da soporte a la gestión de flotas, la carga, el mantenimiento y la actividad diaria. Un Fleet Management System (FMS) estandarizado y unas API de datos de vehículo conectado ajustadas a la operativa de cada cliente ayudan a mejorar la visibilidad de la flota y favorecen unas operaciones cotidianas más eficientes.

Además, Kia pone a disposición de sus clientes servicios Uptime específicos que preservan la disponibilidad del vehículo mediante la monitorización en tiempo real, el diagnóstico predictivo y la gestión proactiva del mantenimiento. En conjunto, estas soluciones conectadas están concebidas para reducir las interrupciones de la actividad y respaldan el compromiso de Kia con la excelencia en el servicio.