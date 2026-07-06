Kia logra el récord de vender más de 1,63 millones de vehículos en todo el mundo en el primer semestre

Kia K4 - CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kia cerró el primer semestre del año con un total de 1.630.988 vehículos vendidos en todo el mundo, superando su récord de 2025 y registrando su mejor resultados desde que comenzó a comercializar automóviles hace más de sesenta años.

Solo en Corea del Sur, su mercado doméstico, Kia vendió 295.779 unidades (un 7% más), mientras que las ventas fuera del país superaron las(un 1,8% interanual). Los vehículos para fines específicos (SPV) llegaron a 2.736 unidades, con un incremento del 30,5%.

Además, Kia registró su mejor resultado semestral de la historia en el mercado coreano de vehículos eléctricos (VE), con 72.078 unidades entre enero y junio de este año. Esta cifra duplica con creces el anterior récord semestral de 28.706 unidades establecido en 2025. De esta forma, la compañía ya ha superado el total anual de ventas de vehículos eléctricos de 60.820 unidades registrado en ese año. Por modelos, el EV3 fue el de mayor difusión en Corea con 18.431 unidades, seguido del EV5 con 15.965 y del PV5 con 15.000.

En el mercado mundial durante el primer semestre de 2026, el Sportage fue el modelo más vendido con 303.203 unidades, seguido del Seltos con 177.148 unidades y del Sorento con 125.283 unidades.

Solo en junio, las ventas globales totales de Kia fueron de 295.720 unidades, lo que supone un aumento del 9,5 % respecto al mismo mes del año anterior. Los buenos resultados a nivel mundial han sido consecuencia de las excelentes cifras alcanzadas por los SUV Kia Sportage y Seltos. El Sportage registró unas ventas globales de 54.058 unidades, mientras que el Seltos llegó a 35.007 unidades. La berlina K4 también contribuyó a los datos de Kia en junio, con unas ventas de 22.373 unidades.

En Corea, Kia vendió 54.508 unidades en junio, lo que supone un aumento del 18,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El SUV Sorento lideró las ventas de turismos de la empresa en su mercado nacional, con 8.561 unidades. Le siguieron el SUV Seltos (6.685) y el monovolumen Carnival (6.267).

Fuera de Corea, Kia registró unas ventas de 240.259 unidades, lo que supone un aumento del 7,6 % en comparación con el mismo periodo de 2025. El SUV Sportage lideró el impulso de la marca fuera de Corea con 47.882 unidades vendidas. Le siguieron el SUV Seltos, con 28.322 unidades vendidas, y la berlina K4, que registró unas ventas de 22.373 unidades.