Kia nombra director de Marketing para Europa a Dante Zilli - KIA

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Kia ha nombrado a Dante Zilli como nuevo director de Marketing en Europa, con efectos desde el 1 de mayo de 2026, en sustitución de David Hilbert, que regresa como director de Ventas a la división de Kia en Reino Unido tras cinco años en el puesto.

Como director de Marketing, Zilli eeportará a Pablo Martínez Masip, vicepresidente de Producto, Marca y Experiencia de Cliente en Kia Europa y liderará la estrategia de marca de Kia al tiempo que desarrollará campañas integradas en los principales puntos de contacto con el cliente.

Entre sus responsabilidades figuran el apoyo a los lanzamientos de producto, el fomento de la cohesión de la marca y la consolidación del vínculo con el cliente, en consonancia con la transformación hacia la electrificación que Kia tiene en marcha.

Zilli aporta experiencia internacional en marketing, operaciones comerciales y experiencia de cliente, respaldada por un profundo conocimiento de los mercados europeos. Tras haber trabajado en seis países y en varias sedes regionales, posee una sólida visión de las dinámicas regionales y de la evolución de las expectativas de los clientes.

Desde su incorporación a Kia Europe en 2021, Zilli ha desempeñado puestos de responsabilidad como director general de Comunicación y director general de Experiencia de Cliente. "Es un honor asumir la responsabilidad de seguir construyendo la marca Kia en Europa, sobre la base de un periodo de sólidos lanzamientos de producto y un impulso sostenido", ha afirmado Zilli.

Martínez Masip, por su parte, ha afirmado que Zilli combina experiencia internacional en marketing con una sólida trayectoria en Kia. "Su probada capacidad de liderazgo en comunicación y experiencia de cliente garantiza la continuidad en nuestro enfoque de marketing y consolida la sintonía entre marca, producto y vinculación con el cliente en toda Europa", ha añadido.