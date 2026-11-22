1135968.1.260.149.20261122120848 Kia prevé cerrar 2026 con hasta 67.000 ventas en España y reclama prorrogar las ayudas al eléctrico - KIA

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kia prevé cerrar el año 2026 con 66.000 o 67.000 matriculaciones en España, lo que supondría superar las 65.000 unidades que se había marcado como objetivo para este ejercicio y con un crecimiento por encima de la evolución del mercado nacional (se prevé alrededor de 1,2 millones de turismos, un 5% más que en 2025), ya que el pasado año comercializó 56.694 unidades entre turismos y vehículos comerciales.

Así lo ha avanzado el director general de Kia España, Eduardo Dívar, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha realizado un balance positivo del ejercicio, pese a reconocer que está siendo un año "muy complicado" y atípico por la llegada de alrededor de 40 nuevas marcas al mercado español, una circunstancia que ha intensificado la competencia entre fabricantes.

Con estas previsiones, Kia aspira a terminar el ejercicio como "tercera marca más vendida en el canal de particulares y en cuarta posición en el mercado total", ha destacado Dívar, que considera que la compañía está consiguiendo mantener su posición en un escenario cada vez más fragmentado.

Actualmente, la firma coreana en España ha sido capaz de matricular 28.346 unidades y ocupar el tercer escalón en el mercado de particulares hasta octubre, con un avance del 6,3%. De igual modo, ha aumentando un 5,2% sus entregas a clientes hasta octubre, con un total de 52.725 unidades que le permiten ser la quinta marca con más interés para los conductores españoles en lo que va de 2026.

El directivo ha subrayado que la estrategia de Kia pasa por mantener una oferta diversificada, con una gama de combustión paralela a la eléctrica, lo que permite a la compañía competir en diferentes segmentos y tecnologías de propulsión.

En este sentido, la marca insiste en alcanzar "unas 10.000 matriculaciones de vehículos eléctricos durante 2026", en línea con sus objetivos iniciales. Dívar ha explicado que esta cifra supondrá una penetración de entre el 18% y el 20% de las ventas de Kia, frente al peso de entre el 8% y el 9% que calcula que representarán los eléctricos en el conjunto del mercado español.

El responsable de Kia España considera que esta evolución demuestra que la compañía está avanzando en electrificación a un ritmo "superior al del mercado". Además, ha destacado el crecimiento de la demanda particular de estos vehículos, que, a su juicio, está perdiendo progresivamente el temor a cuestiones como la autonomía, la infraestructura de recarga o los desplazamientos de larga distancia.

De cara a los próximos ejercicios, Kia pretende acelerar la transición desde las motorizaciones tradicionales hacia las híbridas, especialmente en el mercado español, donde las etiquetas medioambientales y las restricciones de circulación están condicionando cada vez más las decisiones de compra.

"Lo que estamos haciendo, y ya hemos empezado este año, es una migración de combustión a híbrido", ha explicado Dívar, que ha avanzado que la intención de la compañía es que prácticamente el 100% de sus ventas de motores de gasolina correspondan a versiones híbridas en los próximos años. De hecho, sus matriculaciones de combustión llegarán al 80% de su mix (un 40% derivado de los etiqueta 'ECO') fruto de que Sportage y Stonic volverán a ser sus modelos más comercializados.

Esta estrategia se enmarca en la creciente demanda de vehículos con etiqueta ECO, que permiten acceder a las zonas de bajas emisiones y ofrecen una alternativa a los compradores que todavía no están preparados para dar el salto al vehículo eléctrico.

KIA RECLAMA CONTINUIDAD PARA LAS AYUDAS AL ELÉCTRICO

Otro de los asuntos abordados por el director general de Kia España ha sido la continuidad de los incentivos públicos para la compra de vehículos eléctricos, ante el próximo agotamiento de los fondos del Plan Auto+.

Dívar ha valorado positivamente los 400 millones de euros destinados al programa y, especialmente, que las ayudas tuvieran carácter retroactivo, una medida que, según ha explicado, permitió ofrecer mayor tranquilidad a los compradores pese al retraso en la puesta en marcha del plan.

En este contexto, ha reclamado que el nuevo Gobierno renueve los incentivos y dote de nuevo presupuesto al programa, además de garantizar que las ayudas tengan carácter retroactivo desde el inicio del próximo ejercicio.

"Lo que pedimos es que se renueve el plan, que se renueven las ayudas y que se renueve el presupuesto", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que las operaciones realizadas durante el periodo de transición entre programas puedan beneficiarse también de los nuevos incentivos.

El directivo ha advertido de que una interrupción de las ayudas podría provocar una retracción de la demanda, precisamente cuando el vehículo eléctrico está ganando aceptación entre los compradores españoles.

Más allá de los incentivos específicos para la electrificación, Dívar también ha defendido la puesta en marcha de un nuevo plan de renovación del parque automovilístico español, una reivindicación que, según ha indicado, Kia está trasladando a través de Anfac.

El responsable de la marca considera que las políticas públicas no deben centrarse exclusivamente en fomentar la compra de vehículos eléctricos, sino también en retirar de la circulación los automóviles más antiguos y contaminantes, independientemente de que sus sustitutos sean eléctricos, híbridos o de combustión.

"20.000 coches de hoy contaminan lo mismo que 200.000 coches de hace diez años", ha asegurado Dívar, que ha defendido la necesidad de facilitar la sustitución de los vehículos más antiguos por otros más modernos y eficientes.

En este sentido, ha recordado que la antigüedad media del parque automovilístico español ronda los 14 años y ha advertido de que los vehículos más envejecidos no solo presentan mayores emisiones, sino que también pueden plantear problemas de seguridad y mantenimiento.

"Lo que tenemos que hacer es quitar coches antiguos de la carretera", ha insistido, al defender que un programa de renovación permitiría reducir las emisiones incluso cuando el vehículo adquirido fuera de gasolina o diésel.

Por ello, Kia considera necesario combinar las ayudas a la electrificación con un plan de renovación general del parque, con el objetivo de acelerar la modernización del automóvil en España y evitar que la retirada de los incentivos al vehículo eléctrico frene la evolución positiva de las matriculaciones.

EL SELTOS, ENTRE EL NIRO Y EL SPORTAGE

Estas declaraciones se han producido durante la presentación del nuevo Kia Seltos, un modelo que llega al mercado español para reforzar la presencia de la marca en el segmento de los SUV compactos, que representa aproximadamente el 31% de las matriculaciones nacionales.

Dívar ha explicado que el Seltos se sitúa comercialmente entre el Niro y el Sportage --también en precio, desde 31.230 euros al contado--, con una propuesta dirigida a clientes que buscan un vehículo con mayor personalidad estética que el primero, pero que no necesitan las dimensiones del segundo.

El directivo ha destacado que el modelo apuesta por una imagen más aventurera y diferenciada, sin llegar a plantearse como un todoterreno, y que cuenta con una habitabilidad y una capacidad interior pensadas para familias con uno o dos hijos.

"Lo que pretendemos ofrecer es un coche más distintivo, que estéticamente quizás es más rompedor y llama más la atención, pero con una gran capacidad interior y motores híbridos", ha señalado.

El Seltos es, además, uno de los modelos de mayor importancia internacional para la compañía, al situarse como su segundo vehículo más vendido en el mundo, por detrás del Sportage.