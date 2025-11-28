Kia lanza PV5, su primera furgoneta eléctrica desde 38.690 y 39.190 euros en las gamas Passenger y Cargo

Kia PV5, la furgoneta eléctrica de Kia desde 39.190 y 38.690 euros en las gamas Cargo y Passenger - CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

Kia PV5, el primer vehículo comercial 100% eléctrico de la marca coreana, ya está disponible en la red de concesionarios en España y será la primera fase de una gama eléctrica que será enfocada para el cliente profesional.

Kia PV5 tiene un precio de salida desde 39.190 euros al contado en la configuración 'Cargo' (sin descuentos de directos de la marca ni ayudas gubernamentales), mientras que en la versión 'Passenger' su precio en el mercado parte desde 38.690 euros.

Adaptada "a la nueva realidad de la industria", esta furgoneta cuenta en ambos formatos con unas dimensiones de 4,69 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,89 metros de alta, con una batalla de 2,99 metros para adaptarse a los gustos y necesidades de los clientes profesionales.

Del mismo modo, en la variante 'Cargo', alcanza un volumen de hasta 4,4 m3, una carga útil de hasta 790 kg (690 kg con la batería de largo alcance) y un borde de carga excepcionalmente bajo, de solo 4,19 m, para facilitar la introducción y extracción de objetos.

La variante 'Passenger' consigue la mejor altura de acceso lateral de su clase, con 399 milímetros, lo que asegura una entrada fácil y comodidad para los pasajeros. El suelo bajo y flexible del interior permite personalizar la disposición de los asientos. Actualmente, está disponible una configuración para cinco pasajeros, y el año que viene se añadirá la configuración para siete pasajeros.

Este modelo se ha instalado bajo la plataforma E-GMP.S (Plataforma Modular Eléctrica Global para Servicio), creada "desde cero y específica para los vehículos comerciales". De igual forma, el PV5 pose una arquitectura de carrocería flexible que permite configurar varios tipos de carrocería en función de los usos del cliente según si se dedica al transporte de mercancías, pasajeros, chasis cabina, vehículos accesibles para sillas de ruedas, autocaravanas y vehículos de transporte de persona.

"Con nuestra iniciativa PBV afianzándose como pilar central de nuestra estrategia, el Kia PV5 representa el comienzo de una nueva era", ha expresado el presidente y director general de Kia Europe, Marc Hedrich. "Esta unidad global nos permite traspasar los límites de la automoción tradicional y ofrecer soluciones de movilidad reales, ya que estamos creando un nuevo ecosistema empresarial PBV que dará forma a la manera en que nuestros clientes se desplazan y trabajan", ha añadido.

AUTONOMÍA DE MÁS DE 400 KILÓMETROS

La nueva PV5 dispone de una autonomía de hasta 416 kilómetros en la versión 'Cargo' --cifra récord en este tipo de vehículos--, mientras que en 'Passenger' la cifra tan solo se reduce en 4 kilómetros de autonomía, teniendo un recorrido de 412 kilómetros en ciclo medio combinado WLTP.

En cuanto a los tiempos de carga, la carga rápida de hasta 150 kW permite llegar del 10% al 80% en menos de media hora con una carga rápida en corriente continua en ambos carrozados. Mientras, en una larga lenta en corriente alterna, los tiempos se elevan hasta las seis horas y media para completar desde el 10% al 100% de la carga.

A nivel de baterías, contará con una opción medium de 51,5 KWh y una 'long range' de 71,2 KWh. PV5 está equipado con un motor eléctrico montado en la parte delantera que proporciona hasta 120 kW de potencia (160 CV) y 250 Nm de par, mientras que la aceleración de 0 a 100 km/h se consigue unos entre los 10 y 12 segundos ('Passenger' y 'Cargo', respectivamente).

El PV5 Passenger presenta una configuración de asientos de dos o tres filas, que puede optimizarse para actividades con equipamiento o para acampadas, y se ha desarrollado teniendo en cuenta los casos de uso de transporte compartido. La PV5 Cargo (techo alto) ofrece hasta 5,2 m3 de capacidad, con versiones estándar, larga y de techo alto disponibles.

En su interior de estilo 'minimalista' destaca la presencia de dos pantallas y un volumen de carga de hasta 3.615 litros. Más adelante, está previsto que llegue una tercera fila de vehículos, que dará más espacio a un habitáculo ya de por sí grande, con una bandeja inferior de carga con gran tamaño.

Otros elementos funcionales son los portavasos en la consola del suelo, un gancho para prendas en el asidero y redes para equipaje que facilitan el almacenamiento.

El PV5 cuenta con una gran pantalla poco común en otros vehículos comerciales ligeros, que incluye un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas (18 cm) y una pantalla de navegación de 12,9 pulgadas (33 cm), así como la tecnología Digital Key 2.0 (NFC+BLE+UWB) para mejorar el acceso al vehículo.

Para crear una mejor experiencia de propiedad, Kia asegura "la mejor garantía de su clase" con siete años o 150.000 kilómetros para sus clientes. En el caso de la batería, la duración de la garantía se extiende a los ocho años, aunque ofrecen también una cobertura ampliada de hasta 260.000 kilómetros.

Por último, este vehículo comercial es el primero de una larga serie de modelos que Kia pretende lanzar al mercado, con la llegada prevista del PV7 en 2027 o el PV9 de cara a 2030, haciéndose un hueco en un mercado al que la compañía surcoreana busca volver a crecer.