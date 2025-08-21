KKR lanza una oferta de 523 millones de euros por la sede central de Nissan en Japón

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

KJR Management, una unidad inmobiliaria japonesa de KKR, ha ofrecido alrededor de 90.000 millones de yenes (523 millones de euros) para comprar la sede mundial de Nissan en Japón.

La oferta por el edificio de Nissan de 22 plantas de oficinas es la más alta entre varias presentadas por empresas de inversión, según informa Bloomberg. KKR está estudiando formas de recaudar fondos para financiar la posible transacción, y el acuerdo incluye el arrendamiento de las oficinas a Nissan durante 10 años. Las conversaciones están en curso y las partes implicadas pueden decidir no proceder con el acuerdo, añadieron.

KKR, con sede en Nueva York, ha estado expandiendo su negocio en Japón, especialmente en capital privado y operaciones inmobiliarias. El codirector ejecutivo, Joseph Bae, declaró el año pasado que Japón era el mercado más activo de la empresa fuera de EE.UU. en cuanto a inversiones.

La sede de Nissan se encuentra en el distrito central de negocios de Yokohama, una ciudad portuaria al sur de Tokio que conforma el área metropolitana de la capital japonesa.

El fabricante de automóviles ha estado lidiando con una intensificación de la competencia del sector de los vehículos eléctricos de China, en rápida expansión. Nissan también tiene que hacer frente a una deuda de 5.600 millones de dólares (4.804 millones de euros) que vence el año que viene.

La empresa prevé unas pérdidas operativas de 180.000 millones de yenes (1.046 millones de euros) en el periodo abril-septiembre. Todavía se encuentra en las primeras fases de un plan de reestructuración que le llevará a recortar 20.000 puestos de trabajo y reducir de 17 a 10 las plantas de producción.

También se enfrenta a los vientos en contra de la guerra comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, con una previsión de 300.000 millones de yenes (1.744 millones de euros) de aranceles.