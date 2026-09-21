Kymco afianza su vocación urbana con el renovado y eficiente scooter Agility NX 125

Kymco - KYMCO

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kymco continúa apostando por la movilidad urbana con el lanzamiento de la cuarta generación de su scooter Agility NX 125, un modelo que conserva todas las virtudes de un vehículo compacto y accesible y que ahora suma un enfoque más ágil, ligero, eficiente y económico, al estar disponible por un precio de 2.490 euros.

El modelo ha dado un gran avance en materia de seguridad. Así, por ejemplo, es la primera vez que equipa ABS de doble canal, con un disco delantero de 260 mm y uno trasero de 240 mm. Otros elementos que potencian la seguridad son el faro solidario a la dirección y el caballete lateral con corte de encendido, con un control electrónico que impide avanzar si la pata está despegada.

En cuanto a la mencionada eficiencia, el modelo equipa un motor de 11 CV con un par de 10,5 Nm, que le lleva a tener un consumo medio de 2,2 litros por cada 100 kilómetros, lo que permite alcanzar una autonomía de aproximadamente 318 kilómetros."Son prestacones más que suficientes en las vías urbanas, con un buen desempeño en las vías interurbanas", ha señalado la marca.

Asimismo, destaca por su practicidad, con elementos como la apertura central del maletero, el suelo plano con gancho portabolsas, o la guantera formato 'push-push', que hace más sencilla su utilización con los guantes de la moto.

EQUIPADO, ACCESIBLE Y CON UN BUEN SERVICIO DE POSVENTA

Este rediseño del espacio se aprecia en su aspecto exterior, con una ruptura de las líneas industriales cortantes de las generaciones anteriores, y una posición del conductor que es más cercana al manillar, llevando a un trabajo de conducción enfocado en la tracción delantera.

La distancia entre los ejes es de 1.390 mmm y las llantas de las ruedas delantera y trasera son de 16 y 14 pulgadas, respectivamente. "Este es un cambio que llega en un momento en el que la tendencia ha cambiado. Es un reto myu importante porque supone hacer un giro hacia otra dirección, pero que está teniendo un impacto muy positivo en el mercado", ha resaltado el presidente de Kymco España, Ernesto Ko.

"Esta es la cuarta generación de la familia de scooters urbanos, totalmente consolidada en España. Más allá de su gran posicionamiento, capacidad de almacenamiento o su equipamiento superior en seguridad, el lanzamiento del nuevo Agility NX 125 en España, tiene un gran valor diferencial, que viene a reforzar nuestra esencia urbana", ha añadido.

Hasta la fecha, el Agility destaca por ser un superventas para la marca, con más de 18 años de comercialización continuada en España y 10 años consecutivos en el 'top 3' de modelos más vendidos en España (2026-2024).

Ko ha argumentado que este buen desempeño comercial del modelo se debe, entre otros, al servicio de posventa de la firma. La marca cuenta con 762 puntos de red oficial, entre concesionarios y talleres, distribuidos por toda la geografía española. A esta cobertura se suma su capacidad de suministro. En julio de 2026, Kymco España entregó a los talleres en las primeras 24 horas el 96,30% de las piezas de recambio solicitadas.