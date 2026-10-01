Kymco patenta en China un nuevo scooter de tres ruedas de cilindrada media y enfoque urbano - KYMCO

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Kymco ha patentado en China el diseño de un nuevo scooter de tres ruedas de cilindrada media y enfoque urbano, con el que prevé ampliar su presencia en este segmento.

Este proyecto llega tras la consolidación en Europa, y en particular en España, del CV3 575, el triciclo más potente del mercado para usuarios con permiso B, con un comportamiento en curvas equivalente al de una motocicleta convencional.

El nuevo scooter de tres ruedas presenta un diseño orientado a las necesidades de movilidad urbana. Entre los elementos que refuerzan este enfoque destacan el suelo plano, el asiento a dos alturas y una arquitectura específica del tren delantero, tal y como se aprecia en las nueve imágenes incorporadas al documento de patente.

Además, se aprecian otros elementos de configuración como una carrocería compacta, con una apariencia menos voluminosa y deportiva que la del CV3 575, un motor monocilíndrico basculante o una suspensión delantera basculante de paralelogramo deformable, con una arquitectura más sencilla que la del CV3 575 y una suspensión independiente en cada rueda delantera (en el CV3 575 hay dos por cada rueda), mediante monobrazo oscilante.

En cuanto al diseño, el modelo cuenta con asiento a dos alturas, con plazas diferenciadas y asideros para el pasajero; suelo plano, que facilita el acceso al vehículo y aporta superficie adicional para transportar objetos; y guardabarros individuales de grandes dimensiones en las ruedas delanteras, pensados para contener las salpicaduras de agua y suciedad de la calzada.