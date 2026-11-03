Kymco presenta el scooter CV-X45, con motor central de 34,4 CV y diseño "aventurero", para el año 2027

Kymco CV-X45 - KYMCO

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Kymco ha anunciado este miércoles, en el marco del Salón Internacional de la Moto en Milán, el nuevo scooter crossover CV-X45, que estará disponible en el segundo trimestre de 2027 con una paleta de colores específica para el mercado europeo.

El nuevo crossover Kymco combina motor central, suspensión trasera Six-Link y doble disco delantero, junto con un equipamiento orientado al confort y seguridad, así como un diseño con carácter propio y de estilo "aventurero".

El propulsor, fijado al bastidor, ocupa una posición central que define la arquitectura del modelo. Equipa transmisión por cadena PTM (Power Transmissions Matrix) y dispone de tres modos de conducción. Desarrolla una potencia máxima de 34,4 CV (25,3 kW) a 7.500 rpm y un par máximo de 40 Nm a 5.000 rpm.

El eje trasero incorpora el sistema propio Six-Link, de seis bieletas y con regulación de precarga. Una horquilla invertida delantera completa el conjunto. La frenada de doble disco delantero constituye uno de los principales argumentos de su parte ciclo, junto con el ABS y el control de tracción TCS. Las llantas de aleación de aluminio, de 15 pulgadas delante y 14 detrás, montan neumáticos mixtos Dunlop.

Por su parte, la posición de conducción de inspiración trail se combina con una posición erguida con manillar ancho y un asiento situado a 800 mm del suelo. El control de crucero, la instrumentación digital y un amplio espacio de almacenamiento completan su equipamiento.

En cuanto a diseño, el nuevo crossover cuenta con identidad propia. Las líneas angulosas de la carrocería, el escape elevado de generosas dimensiones y el manillar a la vista refuerzan su carácter aventurero. Mientras, el frontal, alto y estrecho, integra dos ópticas superpuestas bajo una pantalla elevada.

UNA SCOOTER MÁS URBANA, LA NUEVA X-TOWN 350

En el marco del Salón, Kymco ha anunciado una segunda novedad, X-Town S350, de enfoque más urbano. Equipado con un nuevo bastidor, destaca su distancia de ejes reducida de 1.500 mm. El sistema de frenado incorpora discos de 260 mm delante y 240 mm detrás, junto con ABS y control de tracción TCS.

Para mejorar el confort, el scooter equipa suspensiones de largo recorrido, con 100 mm delante y 108 mm detrás, y dos amortiguadores traseros con precarga ajustable en cinco posiciones. Entre otros detalles, cuenta con pantalla TFT de 7", pantalla regulable y dos tomas USB tipo C.

Junto a ellas, la marca taiwanesa ha mostrado las últimas innovaciones disponibles para el mercado europeo, modelos como el scooter urbano de tecnología híbrida People R Hybrid 125, el crossover X-Tera 350 y el megascooter deportivo de tres ruedas CV3 575.