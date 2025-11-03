Lamborghini registra un beneficio operativo de 592 millones hasta septiembre, un 12,7% menos

Lamborghini registra un beneficio operativo de 592 millones de euros hasta septiembre, un 12,7% menos. - LAMBORGHINI

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Automobili Lamborghini registró un beneficio operativo de 592 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un 12,7% menos respecto al mismo periodo de 2024, según ha informado el fabricante italiano de vehículos de lujo.

Entre enero y septiembre, la italiana alcanzó una facturación de 2.410 millones de euros, un 1% menos respecto a los nueve primeros meses de 2024.

Lamborghini ha recortado en unas 300 unidades sus ventas totales hasta septiembre sobre 2024 y ha entregado 8.140 vehículos, un 3,2% menos que hace un año.

El grupo asegura que si bien estas cifras son ligeramente inferiores a las del mismo periodo de 2024 "se mantienen entre las más altas del sector y subrayan la capacidad de la compañía para mantener una rentabilidad sostenible y una gestión financiera sólida", pese a las políticas arancelarias estadounidenses y los tipos de cambio desfavorables.

"Los resultados obtenidos este trimestre confirman la solidez de nuestro modelo industrial y la coherencia de nuestra estrategia, a pesar de la coyuntura desfavorable del tipo de cambio y el impacto de las políticas arancelarias estadounidenses en nuestro principal mercado. Seguimos centrados en consolidar nuestra gama, ahora totalmente híbrida, al tiempo que continuamos invirtiendo en innovación, calidad y valor de marca", ha subrayado el presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann.

LANZAMIENTO DE TEMERARIO

Automobili Lamborghini cerró un tercer trimestre marcado por el lanzamiento de Temerario, su nuevo superdeportivo híbrido biturbo V8, que completa la transición a una gama totalmente híbrida, generó un gran interés, con una cartera de pedidos equivalente a aproximadamente un año de producción.

Por último, la distribución regional de las entregas se repartió hasta septiembre en 3.683 coches entregados entre Europa, Oriente Medio y África (EMEA), seguida de América con 2.541 unidades y la región Asia-Pacífico (APAC) con 1.916 operaciones.

Con una gama totalmente híbrida y una cartera de pedidos estable, Lamborghini asegura que la compañía "se dirige hacia finales de año confirmando su capacidad para combinar rendimiento, innovación y valor en un panorama global en constante evolución".