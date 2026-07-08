Leapmotor abre los pedidos del nuevo B03X en Europa con un precio desde 17.500 euros

Archivo - Leapmotor fabricará dos modelos del segmento D en Madrid a partir de 2028 - LEAPMOTOR - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor ha anunciado la apertura de pedidos en Europa de su nuevo B03X, un crossover compacto 100% eléctrico con el que la compañía busca reforzar su presencia en el segmento de los vehículos compactos y acelerar su expansión en los mercados internacionales.

Los pedidos del modelo estarán disponibles desde principios de julio a través de la red de concesionarios europeos con un precio de salida desde 17.500 euros, una cifra que incluye 3.375 euros correspondientes al Plan Auto+ y otros 900 euros derivados de la venta de Certificados de Ahorro Energético (CAE), según ha informado la compañía.

El B03X ha sido desarrollado desde su concepción para los mercados internacionales y se incorpora a la estrategia global de la marca en el ámbito de la movilidad eléctrica. Con unas dimensiones de 4,27 metros de largo, 1,81 metros de ancho, 1,63 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,60 metros, el B03X está concebido para un uso principalmente urbano, aunque mantiene una configuración de crossover con una posición de conducción elevada y un habitáculo orientado a maximizar el espacio interior.

AUTONOMÍA ELÉCTRICA DE CASI 400 KILÓMETROS

El B03X está disponible con dos opciones de batería de litio-ferrofosfato (LFP). La primera cuenta con una capacidad de 39,8 kWh y ofrece una autonomía homologada de hasta 292 kilómetros según el ciclo WLTP, mientras que la segunda alcanza los 53 kWh y permite recorrer hasta 382 kilómetros con una sola carga.

Ambas versiones disponen de carga rápida en corriente continua, con capacidad para pasar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 16 minutos, de acuerdo con los datos facilitados por el fabricante.

En cuanto a la motorización, este nuevo crossover incorpora un único motor eléctrico situado en el eje delantero que desarrolla una potencia de 197 caballos (145 kW) y un par máximo de 200 Nm. Esto le permitirá alcanzar velocidades máximas de has 160 km/h y aceleraciones de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos.

La marca destaca que el vehículo incorpora una distribución interior optimizada, con un sistema de asientos flexible, suelo de maletero plano y diversos espacios de almacenamiento para adaptarse a diferentes necesidades de uso, tanto en desplazamientos diarios como en viajes familiares o de ocio.

En el apartado tecnológico, el modelo integra el sistema operativo Leap OS 4.0, que permite funciones de conectividad, integración con teléfonos inteligentes y control remoto del vehículo.

La gama se comercializará en dos niveles de acabado, denominados 'Life' y 'Design', ambos disponibles con las dos configuraciones de batería.