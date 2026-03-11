Leapmotor actualiza inalámbricamente el B10 con un pedal, mejor conectividad e interfaz inteligente

Leapmotor B10 - LEAPMOTOR

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor ha anunciado la última actualización inalámbrica (OTA) del software para el Leapmotor B10, introduce la función de conducción con un solo pedal, compatibilidad nativa con Apple CarPlay y Android Auto, funciones de comando de voz ampliadas y una serie de mejoras que hacen que el vehículo sea más intuitivo de usar.

Esta actualización OTA llega solo seis meses después del lanzamiento del SUV B10 y que en los próximos meses empezará a configurarse en la fábrica de Figueruelas (Zaragoza) del grupo Stellantis, concretamente desde el segundo semestre.

Con esta nueva versión, los conductores del B10 ahora pueden experimentar la conducción con un solo pedal, lo que permite controlar la mayor parte de la aceleración y la desaceleración directamente a través del pedal del acelerador. La lógica de recuperación de energía mejorada contribuye a un control más suave y a una mayor eficiencia.

La conectividad también da un paso adelante, ya que el vehículo ahora es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, disponibles a través de conexión por cable o inalámbrica, lo que ofrece a los conductores un acceso fluido a sus aplicaciones de smartphone preferidas.

Además, Leapmotor ha introducido actualizaciones en la interfaz que mejoran la accesibilidad y los conductores pueden personalizar los botones del volante con nuevos ajustes multifunción, incluidos atajos para las funciones de ayuda y los modos de conducción.

La actualización OTA también mejora elementos esenciales de la experiencia al volante y de infoentretenimiento. Ahora la navegación se puede mostrar a través de una nueva disposición de pantalla dividida en el lado izquierdo, lo que mejora la visibilidad cuando se utilizan varias aplicaciones.

El sistema de infoentretenimiento se inicia de un modo más ágil gracias a una nueva función de precarga 'Quick Start', que reduce el tiempo de espera al arrancar. Se ha optimizado el recordatorio de detección de presencia de vida en el vehículo, y las mejoras en ACC y LCC garantizan una desaceleración más suave al acercarse a las curvas.

La primera actualización OTA del software 2026 comenzó a implantarse a principios de febrero y se encuentra en fase de despliegue para los clientes B10. Los conductores simplemente reciben una notificación en el vehículo cuando el software está disponible y pueden instalarlo directamente a través de la interfaz del vehículo.

HASTA 434 KM DE AUTONOMÍA

El B10 es un modelo que está disponible en dos opciones de batería actualmente bajo su configuración 100% eléctrica por medio de la versión 'Pro', con una capacidad de 56,2 kWh, y la 'ProMax', de 67,1 kWh, que permiten autonomías en ciclo promedio combinado (WLTP) de 361 y de 434 kilómetros, respectivamente.

En términos de prestaciones, el B10 dispondrá de una potencia única de 160 kWh (218 CV), con tracción trasera al alojarse su motor debajo del maletero y la batería debajo de los asientos delanteros.