Archivo - Leapmotor adelanta hasta 3.375 euros del Plan Auto+ a sus clientes en los modelos T03, B10 y C10 - LEAPMOTOR - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca china de vehículos eléctricos Leapmotor ha lanzado en España una campaña comercial que adelanta a sus clientes las ayudas previstas en el Plan Auto+ del Gobierno, aún pendientes de activación oficial, con hasta 3.375 euros de descuentos, correspondiente a la subvención pública anunciada, para sus modelos T03, B10 y C10 en sus versiones 100 eléctricas.

Leapmotor ha decidido asumir ese importe por adelantado, integrándolo en una fórmula de financiación específica desarrollada junto a Stellantis Financial Services. Así, la firma adelanta el importe total de la ayuda (hasta 3.375 euros), que el cliente devuelve en una única cuota en el mes 12 de un contrato habitual de financiación a 36 meses.

El B10 y C10 en su versión de autonomía extendida (REEV hybrid) tan solo podrán beneficiarse de 2.250 euros del Plan Auto y 900 euros de los certificado de ahorro energético (CAES), con precios de partida desde 24.500 y 30.000 euros, aunque estos no cuentan con un plan específico de financiación.

La campaña es además compatible con la bonificación del Certificado de Ahorro Energético (CAES), que aporta 900 euros adicionales para particulares que entreguen para desguace un vehículo térmico (categoría L o M1 matriculado antes de 2014) al adquirir un modelo 100% eléctrico.

Con ambas ayudas combinadas, el ahorro total puede alcanzar los 4.275 euros. Leapmotor asume también la gestión administrativa del CAES, simplificando el proceso para el cliente.

Además, Leapmotor incorpora en su propuesta las soluciones de Free2move Charge para garantizar una "carga sencilla y sin preocupaciones" pudiendo usar a través de los 28.000 puntos disponibles en España cargadores que se conectan de forma inteligente, además de contar con asesoramiento personalizado de un especialista en recarga e-Solutions.