Leapmotor alcanza un récord de 106.127 entregas en octubre, un 51% más

Dos coches durante el acto de inicio oficial de la producción del Leapmotor B10 en la planta de Stellantis, a 16 de octubre de 2026, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor ha entregado un total de 106.127 vehículos en todo el mundo durante el pasado mes de octubre, lo que representa un incremento interanual del 51% respecto a las aproximadamente 70.300 unidades comercializadas en el mismo mes de 2025, según ha informado la compañía.

Con este resultado, el fabricante chino alcanza un nuevo récord mensual y supera las 100.000 entregas por cuarto mes consecutivo, en un contexto de expansión de su actividad tanto en el mercado doméstico como en el ámbito internacional.

En comparación con octubre del pasado ejercicio, la compañía incrementó sus entregas en más de 35.800 vehículos, consolidando la tendencia de crecimiento registrada durante los últimos meses.

CERCA DE 800.000 VENTAS EN 2026

La evolución también se refleja en el acumulado del ejercicio. Entre enero y octubre de 2026, la compañía perteneciente al grupo Stellantis ha completado 772.666 vehículos, un 65,9% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que refuerza el avance de la marca en el mercado de vehículos de nueva energía.

Asimismo, a finales de octubre, las entregas globales acumuladas desde el lanzamiento de la compañía superaron los 1,9 millones de unidades, acercándose así al objetivo de alcanzar los dos millones de vehículos.

EXPANSIÓN EUROPEA CON PRODUCCIÓN 'MADE IN SPAIN'

En el caso de España, la firma asiática es una de las que está presentando mayor crecimiento en lo que va de año en el mercado. Concretamente Leapmotor ha totalizado 7.834 entregas hasta el mes de octubre, triplicando sus cifras de hace un año (268,5%) con un mes de octubre en el que llegó a cuadruplicar (356,5%) sus operaciones con 1.698 nuevos clientes.

Además, la firma a través de su 'joint venture' con el grupo Stellantis empezó hace un par de semanas el inicio de la producción de su primer vehículo en España, el Leapmotor B10, en la fábrica de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

Del mismo modo, el grupo de origen franco-italiano tiene previstos nuevos modelos en la fábrica aragonesa. El siguiente en la lista será el Leapmotor B05, un modelo compacto (hatchback) cuya producción a gran escala está prevista para el próximo año.

Todo ello sin olvidar los dos nuevos SUV del segmento D que la entidad tiene programados para la sede de Villaverde (Madrid) de cara a 2028 y con los que pretende competir contra otras marcas con dos modelos de gran tamaño.

ENTRE LOS PRINCIPALES FABRICANTES CHINOS DE VEHÍCULOS DE NUEVA ENERGÍA

La compañía destaca que estos resultados le permiten mantener su posición de liderazgo entre las empresas emergentes chinas especializadas en vehículos de nueva energía. Además, asegura situarse entre las tres primeras marcas nacionales de este tipo de vehículos en China y entre las cuatro primeras a escala mundial.

La marca atribuye esta evolución a la expansión de su cartera de productos y al aumento de su presencia internacional, dos factores con los que pretende ampliar su base de clientes y reforzar su posición en el sector de la movilidad eléctrica.

En el ámbito de producto, Leapmotor continúa ampliando su oferta en China. El pasado 18 de octubre presentó el A10, denominado B03X para los mercados internacionales, que incorpora novedades en el diseño exterior e interior, así como mejoras en materia de confort.

Este lanzamiento se enmarca en la estrategia de crecimiento de la compañía, que busca aumentar su volumen de entregas mediante una gama cada vez más amplia y adaptada a las necesidades de diferentes perfiles de clientes.