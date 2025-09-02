Leapmotor aportará 4.500 euros del Plan Moves III para el C10 REEV en las CC.AA con las ayudas agotadas

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor aportará hasta 4.500 euros del Plan Moves III en las comunidades autónomas en las que se han agotado los fondos, con el fin de facilitar a sus clientes la compra del modelo C10 REEV, que se ofrece desde 26.800 euros, con 7.000 euros de descuento (con el Plan Moves III incluido).

Esta promoción se dará en los pedidos de cliente realizados en septiembre y matriculados en el mes, en comunidades como Galicia, Madrid o Cataluña, donde ya se han agotado estas ayudas publicas, o en el País Vasco, donde están a punto de finalizar.

El Leapmotor C10 REEV es el SUV Eléctrico de autonomía extendida de la marca, capaz de recorrer más de 970 km sin repostar. Esta capacidad para devorar kilómetros sin necesidad de pararse a recargar es fruto de la combinación de un sistema eléctrico avanzado con un motor de gasolina de 1,5 litros y un depósito de 50 litros.

La propulsión eléctrica es siempre la que mueve el vehículo, que cuenta con frenada regenerativa para optimizar la autonomía de 145 km que proporciona la batería. Cuando las reservas de energía van agotándose, el motor térmico entra en acción únicamente para recargar la batería sin necesidad de enchufar el vehículo.

Gracias a esta sabia combinación de tecnologías, el Leapmotor C10 REEV presenta un consumo combinado de 0,4 litros/ 100 km. Sus reducidas emisiones de 10 g/km de CO2 le permiten acogerse a los beneficios de la etiqueta Cero de la Dirección General de Tráfico. El par motor de 320 Nm asegura una aceleración suave y estabilidad incluso a altas velocidades. Esta versión pasa de 0 a 100 Km/h en 8,5 segundos.

Además, el C10 incluye un sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), que alerta a los conductores sobre cambios anormales, evitando accidentes por neumáticos desinflados o dañados. Para complementar estas características, el vehículo también cuenta con faros LED de alta luminosidad que garantizan una visibilidad excepcional en cualquier circunstancia.