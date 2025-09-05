Archivo - Leapmotor roza las 1.500 ventas hasta agosto y continúa su crecimiento en su primer año en España. - LEAPMOTOR - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor, la 'joint venture' dirigida por el grupo Stellantis, ha alcanzado en España unas ventas totales de 1.477 unidades (vendió 253 vehículos en 2024) hasta el mes de agosto y un 1% de cuota en el mercado de turismos de bajas emisiones.

La marca continúa su crecimiento en España gracias a las 200 matriculaciones anotadas en el mes de agosto.

La compañía que está a punto de cumplir su primer año en el mercado español --comenzó a operar en España en octubre del año pasado-- ha comercializado 874 vehículos de su 'urbanita' T03, que hasta agosto es el octavo vehículo más vendido en el segmento A con un 5,2% de cuota de mercado en su categoría.

El compacto de cinco puertas del segmento A es así el modelo más vendido de la marca en lo que va de año, por delante del C10. Este modelo destaca por ser una opción como segundo vehículo familiar e ideal para la conducción urbana y sostenible con su autonomía de hasta 265 kilómetros y su precio de 18.900 euros (antes de ayudas del Plan Moves III).

El resto de las matriculaciones pertenecieron a su SUV C10, que ha logrado hasta el momento 603 ventas entre su versión eléctrica de autonomía extendida --que permite recorrer hasta 950 kilómetros sin repostaje, de los cuales 145 km son en modo eléctrico--. Ambos modelos están disponibles desde 33.800 euros en el mercado nacional (26.800 euros con la ayuda del Plan Moves III).