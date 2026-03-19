Lepas comenzará a vender su SUV L8 en España antes de julio, y le seguirán otros dos modelos

Lepas - LEPAS

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Lepas iniciará su comercialización en España en la primera mitad de 2026 bajo el paraguas de Omoda Motors Spain, la filial de Chery Automobile que lanzó las marcas Omoda & Jaecoo en el país en 2024, y que acaba de cumplir dos años de presencia.

La firma Lepas es la más joven del Grupo Chery. Nacida en 2024 con vocación internacional, la marca forma parte de la nueva fase de desarrollo global de Chery. En abril de 2025 fue presentada oficialmente durante la Chery Business Conference, donde el nuevo buque insignia Lepas L8 realizó su debut global.

Precisamente, este será el primer modelo que llegará a España e Italia, los dos primeros países de Europa en los que aterrizará la firma china. España figura entre los mercados clave, en línea con la evolución de Omoda & Jaecoo, cuya implantación confirma la receptividad del mercado español hacia nuevas propuestas.

"El origen de LEPAS está ligado tanto a la evolución del mercado como a la necesidad de responder a nuevos perfiles de cliente en distintos mercados. Entendemos que el mercado europeo es diverso y que los clientes tienen necesidades distintas; por eso creemos que es necesario contar con diferentes marcas, cada una con su propia personalidad y posicionamiento", señala el vicepresidente ejcutivo de Chery Internacional y consejero delegado para la Unión Europea, Zhu Shaodong.

UN SUV HÍBRIDO ENCHUFABLE DE 1.300 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

La marca presentará el Lepas L8, un SUV híbrido enchufable concebido para combinar "eficiencia, confort y versatilidad" en el uso diario y en los desplazamientos de larga distancia. Posteriormente llegarán el Lepas L6 y L4.

Desarrollado sobre la plataforma multienergía LEX, compatible con distintas tecnologías electrificadas (BEV, REEV y PHEV), el modelo integra un motor 1.5 TGDI con transmisión híbrida dedicada DHT y ofrece 205 kW (279 CV) de potencia y 365 Nm de par, junto a una autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros y una autonomía total de hasta 1.300 kilómetros.

Uno de los elementos clave en la construcción de la marca es el diseño. La firma apuesta por una amplia paleta cromática que permite a los clientes identificarse con la propuesta que mejor encaja con su estilo.

Así, ha desarrollado un lenguaje propio caracterizado por líneas fluidas inspiradas en la naturaleza, concebidas para crear continuidad entre el exterior y el interior. En este planteamiento, el color adquiere un papel central como herramienta de identidad.

El planteamiento del interior gira en torno a un habitáculo concebido para el uso real del vehículo. La amplitud del habitáculo va de la mano de soluciones como los asientos traseros reclinables, la mesa plegable que permite utilizar un ordenador con comodidad o un amplio espacio para las piernas que facilita trabajar o descansar durante el trayecto.

A ello se suma un aislamiento acústico optimizado, climatización automática con control de calidad del aire y asientos con ventilación y calefacción. El conjunto se completa con un planteamiento práctico del espacio, con hasta 47 soluciones de almacenamiento distribuidas por el habitáculo y un maletero de 507 litros. Tecnologías como la función V2L amplían además sus posibilidades de uso en ocio y actividades al aire libre.