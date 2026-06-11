Lepas estrena en Europa su tecnología híbrida enchufable LSH con el lanzamiento del nuevo L8 - LEPAS

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Lepas (perteneciente al grupo Chery, al igual que Omoda & Jaecoo y Ebro) ha presentado en España su nueva tecnología híbrida enchufable Lepas Super Hybrid (LSH), un sistema de propulsión que debutará en Europa con el lanzamiento de su modelo L8 y que busca combinar "eficiencia energética, autonomía y facilidad de uso para el conductor".

El sistema LSH deriva de la tecnología híbrida 'SHS' desarrollada por el Grupo Chery y utilizada en otras marcas del grupo como Omoda & Jaecoo. Así, sus coches van integrados con un motor de gasolina 1.5 TGDI diseñado específicamente para aplicaciones híbridas, una transmisión híbrida dedicada 1DHT de última generación y una batería LFP de 18,4 kWh.

PRÓXIMA LLEGADA AL MERCADO DEL LEPAS L8

El LEPAS L8 será el primer modelo de la marca en incorporar esta tecnología, el cual comenzará su comercialización en España para finales de año. El vehículo contará con una potencia combinada de 279 caballos, hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y una autonomía total de hasta 1.100 kilómetros.

Además, incorporará sistemas avanzados de conectividad, asistentes a la conducción y un interior diseñado para maximizar el confort, el espacio disponible y la experiencia digital a bordo.

La compañía ha señalado que la tecnología LSH se extenderá posteriormente a otros modelos de la gama, como los futuros Lepas L6 y L4.

HASTA 1.100 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA COMBINADA

Entre las principales novedades de este sistema, el LSH de Lepas permitirá alcanzar hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada en las versiones de tracción delantera equipadas con la batería de 18,4 kWh, según datos de la compañía. Además, podrá ofrecer hasta 90 kilómetros de autonomía en modo exclusivamente eléctrico.

La firma considera que estas prestaciones permiten afrontar desplazamientos de larga distancia reduciendo la dependencia de la infraestructura de recarga, al tiempo que facilitan el uso diario en entornos urbanos.

La firma china explica, además, que el sistema gestiona de forma inteligente la energía para seleccionar automáticamente la combinación de propulsión más eficiente en función de las condiciones de circulación, con el objetivo de optimizar el equilibrio entre prestaciones, consumo y confort.

En entornos urbanos y a baja velocidad, el vehículo priorizará la propulsión eléctrica para favorecer una conducción silenciosa y sin emisiones locales, mientras que en aceleraciones o recorridos a velocidades sostenidas combina el motor térmico y el eléctrico para maximizar la eficiencia. Asimismo, uno de los motores eléctricos puede actuar como generador para recargar la batería durante la marcha al estilo de un vehículo de autonomía extendida (REEV).

Lepas subraya que la transmisión híbrida 1DHT permite alternar entre diferentes modos de funcionamiento --eléctrico, híbrido en serie e híbrido en paralelo-- mediante transiciones prácticamente instantáneas y sin intervención del conductor.