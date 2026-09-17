Lepas inicia su actividad en España con el L8 Súper Híbrido de 279 CV y hasta 1.040 km de autonomía - LEPAS

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lepas, la nueva marca de movilidad del Grupo Chery, ha iniciado su actividad comercial en España con el lanzamiento del L8 Súper Híbrido, un SUV híbrido enchufable de 279 caballos que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI con dos motores eléctricos y una batería de 18,4 kWh, con un precio de salida en España desde 41.700 euros (acabado de serie Essence), aunque las promociones de lanzamiento sitúan el precio desde 33.990 euros, incluyendo los descuentos y las ayudas del Programa Auto+.

El nuevo L8, que ya está disponible en la red de concesionarios de la marca en España, supone el desembarco de Lepas en el mercado nacional y abre una estrategia de producto que combinará electrificación, tecnología y diseño.

279 CV Y HASTA 1.040 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

El SUV mide 4,69 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,68 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,8 metros. Su diseño exterior sigue la filosofía denominada 'Leopard Aesthetics', inspirada en las formas y la silueta del leopardo, con una carrocería de superficies limpias, una firma luminosa LED y una parrilla de entramado geométrico.

El sistema de propulsión Súper Híbrido combina un motor de gasolina 1.5 TGDI de 105 kW (143 CV) con dos motores eléctricos y una batería LFP de 18,4 kWh.

Uno de los motores eléctricos, con 60 kW, funciona como generador, mientras que el segundo, integrado en la transmisión DHT, desarrolla 150 kW (204 CV) y 310 Nm de par. El sistema alcanza una potencia combinada de 279 CV (205 kW) y un par máximo de 365 Nm.

El nuevo SUV del grupo Chery consigue una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. La marca declara un consumo combinado homologado de 2,2 litros por cada 100 kilómetros, mientras que en modo con la batería agotada, el consumo se sitúa en 6 litros por cada 100 kilómetros.

La batería permite recorrer hasta 90 kilómetros en modo eléctrico en ciclo combinado y 123 kilómetros en ciclo exclusivamente urbano, mientras que la autonomía total del vehículo alcanza los 1.040 kilómetros.

En cuanto a la recarga, admite hasta 40 kW en corriente continua, con la posibilidad de pasar del 30% al 80% de la batería en menos de 20 minutos. En corriente alterna alcanza los 6,6 kW.

El L8 también incorpora tecnología V2L, con una potencia de salida de hasta 6,6 kW, para utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos y aparatos eléctricos.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD AL MÁXIMO DETALLE

En el interior, el L8 incorpora un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central vertical LCD de 13,2 pulgadas, acompañadas del sistema HMI 5.0 y un procesador Qualcomm Snapdragon 8155.

El habitáculo cuenta con hasta 47 espacios de almacenamiento y ofrece 16 configuraciones interiores diferentes. Con cinco plazas en uso, el maletero alcanza los 507 litros de capacidad, incluyendo un espacio de 45 litros bajo el piso, mientras que con los asientos traseros abatidos llega hasta los 1.314 litros.

En el acabado tope de gama Elegance (a partir de 45.200 euros al contado), los asientos delanteros disponen de reglaje eléctrico, calefacción, ventilación y función de masaje. Asimismo, tanto los asientos delanteros como los traseros pueden reclinarse para incrementar el confort de los ocupantes.

El equipamiento tecnológico incluye Apple CarPlay y Android Auto, conectividad Bluetooth, puertos USB y USB-C, control por voz mediante lenguaje natural y actualizaciones de software a distancia (OTA).

También cuenta con una cámara de visión panorámica de 540 grados con función de chasis transparente y sistemas de estacionamiento automático y remoto. En materia de seguridad, el SUV equipa diez airbags y más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

GAMA DE PRECIOS DESDE 41.700 EUROS

La gama española del Lepas L8 Súper Híbrido se estructura en los acabados Essence y Elegance. El precio de salida del L8 Essence es de 41.700 euros, aunque con la promoción de lanzamiento el precio se reduce a 33.990 euros.

Por su parte, la gama Elegance asciende a 45.200 euros, mientras que el precio promocional se sitúa en 36.490 euros. Esta misma tarifa se aplica a la versión Elegance con interior marrón.

La versión Elegance con pintura mate tiene un precio de venta al público de 46.000 euros y un precio promocional de 37.290 euros. Con interior marrón y pintura mate mantiene un coste desde 46.000 euros.

El nuevo modelo cuenta además con siete años de garantía o 150.000 kilómetros, junto con tres años de asistencia en carretera.

De cara al término del año 2026, la compañía premium del grupo Chery prepara dos nuevos modelos eléctricos: L6, un SUV concebido para viajes más largos, mientras que el L4 es más compacto para conducción urbana, ambos con autonomía de 450 kilómetros.